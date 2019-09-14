2019-09-14T08:58:46+03:00
Спорт

Гран-при в Челябинске: на победу претендуют дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Гран-при в Челябинске среди юниоров представляет танцы, блистают российские пары Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный или Диана Дэвис и Глеб Смолкин [трансляция]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Гран-при в Челябинске: на победу претендуют дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин.Гран-при в Челябинске: на победу претендуют дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Итак, сегодня, 14 сентября, в Челябинске продолжается четвертый этап Гран-при среди юниоров. На льду - великолепные Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, любимцы публики Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Этим нашим спортсменам предстоит выяснить, кто из них сильнее. Итак, танцы, произвольная программа гран-при в Челябинске среди юниоров. Болеем за наших!

Напоминаем расстановку сил 12 сентября, после ритм-танца. Победителями ритм-танца стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Набрав 67,7 балла, они почти на три балла опередили пару Диану Дэвис/Глеб Смолкин(64,79). Третье место заняли канадцы Надя Башинска и Питер Бимон (59,83). Всего же в соревнованиях гран-при в Челябинске по фигурному катанию среди юниоров принимает участие 18 танцевальных дуэтов.

КОНКРЕТНО

РЕЗУЛЬТАТЫ РИТМ-ТАНЦА

Гран-при среди юниоров. 4-й этап. Челябинск

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 67,70

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 64,79

3. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) – 59,83

4. Ирина Гальянова/Грэйсон Локхэд (Канада) – 57,86

5. Тамара Жукова/Даниил Карпов (Россия) – 55,71

6. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) – 54,91

ИСТОЧНИК KP.RU

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