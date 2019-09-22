2019-09-22T08:10:35+03:00
Общество

Иркутские медики спасли жизнь пассажирке самолета «Москва-Иркутск»

Спустя 30 минут полета женщина потеряла сознание
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутские медики спасли жизнь пассажирке самолета «Москва-Иркутск»Иркутские медики спасли жизнь пассажирке самолета «Москва-Иркутск»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полет, который пассажиры рейса «Москва-Иркутск» не забудут никогда. Во время перелета на борту произошло ЧП и чудо. Но обо всем по порядку.

- А не съездить ли мне к родственникам в Иркутск, на Байкале побывать,- раздумывала 59-летняя жительница Волгоградской области.

Решилась. Купила билет на 20 сентября. Собрала вещи, приехала в аэропорт, прошла регистрацию и контроль, и уютно расположилась в кресле самолета.

- Что-то мне нехорошо, - пожаловалась путешественница соседям после 30 минут полета. - Кажется давление шалит....

И потеряла сознание.

- Женщине плохо! - вызвали неравнодушные пассажиры стюардессу.

По счастливой случайности, на борту летела группа медиков из Иркутска. Возвращались домой с совещания в Москве.

- Мы поможем, - тут же вызвались они. Это были министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко, главный внештатный специалист по лучевой диагностике минздрава Иркутской области Андрей Ефимов и главный внештатный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике минздрава Прибайкалья Лариса Корякина.

Женщине измерили артериальное давление. Чтобы привести ее в сознание потребовался укол необходимого препарата. Сделали капельницу. После того, как давление пришло в норму 59-летняя пассажирка была окружена только заботой и вниманием. Все оставшиеся 4, 5 часа спасатели не отходили от нее, а бортпроводники помогали чем могли — меняли кислородные баллоны. Специально для того, чтобы лететь жительнице Волгоградской области было комфортно, даже пилот самолета снизил высоту полета до минимальных 9000 метров.

- На земле борт «Москва-Иркутск» уже ждала бригада анестезиологии-реанимации, - отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения России. - Женщину увезли в городскую клиническую больницу № 3.

Как отмечают медики, ее состояние на данный момент удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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