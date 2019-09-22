ТАНЦЫ на ТНТ 6 сезон: кастинг в Красноярске прошли Юлия Галсанова из Иркутска и Виктория Мункуева из Улан-Удэ

Сибирь зажгла! В Красноярске прошел кастинг на шоу ТАНЦЫ на ТНТ 6 сезон. Покорить уважаемое жюри, в составе которого были хореографы Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова и приглашенный «судья» певица Елена Темникова, решили танцоры также из Иркутска и Улан-Удэ. Видеозапись с отбора 21 сентября показали по ТВ.

Первой из наших земляков на сцену вышла Юлия Галсанова. Она приехала показать всей стране как отлично владеет танцевальным направлением вакинг. Яркая брюнетка во всем красном с сережками-кисточками в ушах сразу привлекла внимание. Но... во время танца Юлия поскользнулась и чуть не упала.

- Ты — артист, как только ты вышла на сцену, я сразу подумал «хочу взять этого человека к себе», но что-то пошло не так, переволновалась, - подытожил после Мигель. - Ты подходишь для этого шоу, но пока я скажу «нет».

Подобное мнение выразили и Татьяна Денисова с Егором Дружининым. Но, в это время вмешалась Елена Темникова.

- Ты очень сильно хочешь в проект? - спросила певица.

- Очень сильно, - не растерялась Юля.

- Всех там порвешь? - не унималась Темникова.

- Всех, - подтвердила иркутянка.

- Тогда ты в ТАНЦАХ! - обрадовала сибирячку артистка. Мигель, правда, остался не доволен таким решением и «пригрозил» Елене Темниковой: «Я приглашу тебя на следующий тур и ты будешь ставить танцы для всех них».

Вог от Вики

Виктория Мункуева. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ в Иркутске.

Заветную фразу для уроженки Улан-Удэ Виктории Мункуевой произнесла Татьяна Денисова. Ее поразила необычная внешность танцовщицы — яркие фиолетовые волосы, высокие сапоги, портупея поверх яркого комбинезона — и энергетика исходившая от танца. Так же как и Темникову.

- Для артиста самое важное - вызвать эмоции, - сказала экс-солистка группы «Серебро». - К вам точно равнодушным не останется никто. Это круто, это и есть творчество.

А вот мужскому дуэту - Денису Снятскому из Иркутска и Андрею Полынскому и- Улан-Удэ - повезло меньше. Они пред членами жюри предстали почти в конце передачи. Может быть сказалась усталость как танцовщиков, так и жюри?

- В вашем выступлении было много недоработок, я не могу закрыть на это глаза, - подытожила Татьяна Денисова.

Парни после выступления отметили, что «не дотянули" и обещали приехать в следующем году.

Денис Снятский и Андрей Полынский. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ в Иркутске.

КОНКРЕТНО

Кто прошел кастинг на шоу ТАНЦЫ на ТНТ 6 сезон в Красноярске:

Серго, Якутия;

Васко, Курган;

Ксения Жукова, Новосибирск;

Юлия Галсанова, Иркутск;

Артем Нефедов, Москва;

Витория Мункуева, Улан-Удэ;

Ксения Никитина и Сергей Дружинин, Томск;

Лера Липнягова, Красноярск;

Данил Герасимов, Красноярск;

Любовь Пономаренко, Красноярск;

Алиса Зайцева, Киев;

Выонг Нгок Тхань (или просто Толя), Абакан;

Таня Wonder, Томск.