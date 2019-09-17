«Кросс нации» в Иркутске: бежим вместе со всей страной

Если вы уверены, что нет лучшего способа релаксации, чем вечерняя пробежка, то у нас для вас отличная новость: «Красс нации» снова в Иркутске! Встать у стартовой прямой вместе со всей страной - разве не азартно? Состоится турнир 21 сентября. Каждый год в «Кроссе нации» в Иркутске принимает участие около четырех тысяч человек, в регионе - около шести тысяч. И цифра с каждым годом только растет! Все еще не решились попробовать свои силы? Почему бы не сделать это в предстоящую субботу?

Выбираем дистанцию

- Бег помогает гармонично развивать все группы мышц, - рассказывает мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов России и Европы по бегу на 400 метров Дмитрий Буряк. - Легкую атлетику ведь не зря назвали королевой спорта - это симбиоз всех физических нагрузок, которые только можно себе представить. При этом бег увлекает не только профессиональных спортсменов, но и любителей.

Ко всему прочему, это еще один из самых демократичных видов спорта. Во-первых, для занятий понадобятся только спортивный костюм и кроссовки. Во-вторых, тренироваться можно где угодно: любая аллейка, площадка возле дома, тротуар - вот и беговая дорожка. Более того, мало кто знает, но практически на всех иркутских стадионах, в том числе и на центральном «Труде», встать на дистанцию, причем бесплатно, доступно любому желающему.

Кстати, бег на стадионе имеет ряд преимуществ. Одно из них - специально прорезиненное покрытие, которое снижает вероятность получить травму и нагрузку на суставы, в то время как асфальтовое, наоборот, увеличивает.

Впрочем, новичок ли вы в атлетике, любитель или профессионал - на дистанции «Кросса нации» каждому найдется место. Главное, выбрать правильную.

Для начинающего бегуна подойдет отрезок в 4 км: и устать как следует не успеете, и поймете, хватило вам нагрузки или хотите большего. Если опыт в массовых стартах имеется, но выбирать длинные дистанции пока боитесь, то 6 или 8 км - как раз то, что нужно. Ну а для тех, кому и этого мало, на «Кроссе нации» есть препятствие для самых сильных и выносливых - 12 км. Ну и традиционно организуют VIP-забег.

Победителей ждут призы

- Прежде, чем выйти на дорожку, десять раз подумайте, ведь это не так просто, как кажется на первый взгляд, - добавляет Дмитрий Буряк. - Да, для атлета важно пройти путь до конца, но при этом также важно не загнать себя в угол.

Чем прекрасен «Кросс нации»? Тем, что это семейный праздник спорта. На дистанции можете выйти всей семьей. Для малышей тоже есть специальный забег. Рассчитан для бегунов в возрасте от 6 до 9 лет, дистанция 1 км.

- Раньше у нас не было ограничений по возрасту для детей, но позже их ввели, - рассказывает пресс-секретарь Министерства спорта Иркутской области Елена Гасперская. - Почему? Чтобы мамы и папы не несли своих деток и не вели их за руку, а давали самостоятельно пройти свой путь, тем самым приобщая к такой здоровой привычке, как бег.

Конечно, главное в «Кроссе нации» не победа, а участие. Но если в вас живет дух соревнования и вы хотите везде быть первыми, то спешим обрадовать: самых быстрых атлетов ждут призы! После завершения кросса все, кто займет первое, второе и третье места в своих возрастных категориях, получат медали, кубки и памятные дипломы. Так что тренируйтесь и совершенствуйтесь, чтобы догнать и перегнать всех соперников!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Без справки от терапевта на дистанцию не допустят

Однако одной решимости и готовности преодолеть выбранную дистанцию все же мало: перед «Кроссом нации» необходимо посетить участкового терапевта. Он должен выдать справку-допуск. Без этой формальности вас могут попросту не зарегистрировать. Также перед стартом попросят паспорт и страховой медицинский полис.

КСТАТИ

Как зарегистрироваться

Регистрация пройдет с 18 по 20 сентября по адресу: ул. Баррикад, 81. Приходите с 09.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 12.45), тел. (3952) 33-64-79. Вас внесут в список участников и выдадут стартовый номер. Его также можно будет получить непосредственно перед масс-стартом, то есть 21 сентября с 8.30 до 10.00.

КОНКРЕТНО

Время стартового свистка

Старт массового забега на 4 км состоится в 11 часов от памятника Александру III и далее по маршруту: бульвар Гагарина - Карла Маркса - Пятой Армии - Чкалова - бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III).

Детский забег (старт в 11.30), VIP-забег (старт в 11.45) и забеги на 6, 8 и 12 км (старт в 12.00) планируется провести по аллеям бульвара Гагарина, со стартом и финишем у памятника Александру III.

Торжественное открытие «Кросса нации» состоится в 10.00, затем пройдет разминка - и старт.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как правильно бегать

1. Перед каждой пробежкой обязательно проведите небольшую разминку, чтобы размять мышцы и подготовить суставы к нагрузке. Сделайте несколько наклонов и разворотов туловища, выполните легкие приседы и выпады (но не переусердствуйте, ведь у вас еще должны остаться силы на преодоление дистанции). Также можно немного побегать на месте, все это нужно, чтобы снизить вероятность травм.

2. Во время пробежки держите голову прямо и старайтесь не запрокидывать. Руки должны быть согнуты под углом 90 градусов и прижаты к телу. Старайтесь бегать с прямой спиной и опираться на ногу, согнутую в коленном суставе.

3. Следите за пульсом. Если вы только начинаете бегать, нужно, чтобы ваше сердцебиение не превышало 110 - 120 ударов в минуту. А тем, кто считает себя подготовленным спортсменом, нужно рассчитывать пульс по формуле «220 минус возраст».

4. Останавливаться сразу после пробежки нельзя, тем более присаживаться, даже если очень хочется. Как только вы завершите тренировку, нужно обязательно походить еще несколько минут, чтобы привести сердечный ритм и дыхание в норму.

5. Не забывайте правильно дышать! Если вы бегаете в спокойном темпе, то вдох и выдох нужно делать через 3 - 4 шага. А если вашим коньком является быстрый бег, то в таком случае делать вдох и выдох нужно через каждые 1 - 2 шага. Кстати, частой проблемой начинающих бегунов является боль в боку во время занятий. Это является сигналом того, что вы дышите неправильно. Если у вас есть такая проблема, советуем обратить внимание на частоту вдохов и выдохов.