2019-09-17T11:05:59+03:00
Происшествия

На трехлетнего ребенка упал шкаф в детском саду в Бурятии

Следователи завели уголовное дело на завхоза дошкольного учреждения
Любовь АРБАТСКАЯ
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На трехлетнего ребенка упал шкаф в детском саду в Бурятии. Фото: СУ СКР по Республике Бурятия.На трехлетнего ребенка упал шкаф в детском саду в Бурятии. Фото: СУ СКР по Республике Бурятия.
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Детские крики, слезы, кровь... На днях в детском саду в Улан-Удэ произошло ЧП. На плач в медицинском кабинете сбежались воспитатели и увидели жуткую картину - массивный деревянный шкаф упал на трехлетнего ребенка. Как это произошло?

- Оставшись без присмотра, малыш из любопытства потянул на себя дверку шкафа, а тот был не закреплен, стоял неустойчиво, - рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия. - Мебель опрокинулась на кроху.

У ребенка в кровь разбита верхняя губа. Повезло, что травма еще не настолько серьезная - могло бы быть и хуже.

Теперь завхозу детсада, которая не проконтролировала, прочно ли стоит шкаф, придется отвечать перед законом. Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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