Ремонт дорог в Иркутске завершится в середине октября

Ровная проезжая часть, никаких неровностей и выбоин - идеально для автомобилистов. Да и пассажирам автобусов тоже хочется ездить с комфортом, а не подпрыгивать на каждой ямке. Поэтому в Иркутске с самой весны идет ремонт дорог. Уже окончательно привели в порядок 12 улиц в разных районах города - Аэрофлотскую, Сергеева, Воронежскую, Волжскую, Жукова, Депутатскую, Подаптечную, Ленскую, Красногвардейскую, Красноярскую, Ширямова, а также три точки на Ново-Ленинской объездной.

Но впереди еще много работы. Всего до осени в Иркутске должны обновить 30 километров пути.

– Так, сейчас идет реконструкция улицы Баумана от 18-го до 21-го Советского переулка, - рассказал замначальника департамента – начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог Александр Чубаровский. – Там обустраивают ливневые канализации и очистные, рабочие укладывают асфальт и тротуары. И это только первый этап ремонта.

Проезжую часть в городе закончат приводить в порядок к середине октября. Так что автомобилистам осталось потерпеть совсем немного, и знаки «кирпич» с улиц пропадут, а ездить будет удобнее. Специалисты уверяют, что асфальт на городских магистралях укладывают качественно, а подрядчики практически везде укладываются в сроки.

Напомним, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

КОНКРЕТНО

Какие дороги перекрыты в Иркутске из-за ремонта

Ул. Грязнова на пересечении с Карла Маркса – до 24 сентября

Ул. Рабочая вблизи выезда с Ушаковского рынка – до 28 сентября

Перекресток улиц Лермонтова и Академической – до 29 сентября

Ул. Лебедева-Кумача в районе дома № 39а – до 30 сентября

Ул. Красноярская (от Угольного проезда до 1-й Советской) – до 4 октября

Маратовское кольцо от улицы Рабочей до Баррикад – с 19 сентября до 16 октября