Нашел по пузырькам на воде: семиклассник спас школьника, тонущего на реке в Иркутской области

Все лето 12-летний Влад Агурьянов из поселка Прибрежного Братского района провел на местной речке Илирка. Что ж, надо было ловить жару и вдоволь накупаться! Не за компьютером же просиживать долгожданные денечки! И вот, в очередной раз вдоволь наплававшись, Влад натянул на себя шорты, надел тапочки, взял полотенце и побрел домой.

- Отошел метров 30 и вдруг слышу крики: «Помогите, помогите!», - рассказывает «КП-Иркутск» Влад. - Смотрю по сторонам и вижу, что с берега орет какой-то мальчик, помладше меня. Я сначала, подумал, что шутит или просто дурачится. Пошел дальше, но крики не прекращались. И тут я понял, что произошла беда. В воде кто-то бултыхался, а помощи просил, как потом узнал, его друг.

Ребенок отчаянно бил по воде руками и пытался выплыть. Все это происходило в нескольких метрах от берега, но глубина там около 5 метров. Влад это понимал, потому что за лето «изучил» речку хорошо. Не растерявшись, не снимая одежды, он кинулся спасать.

- Даже не помню, как на ходу тапочки скинул, - продолжает Влад. - Пока бежал, тонущий ушел под воду с головой. Думал, все, не найду его. Но тут увидел пузырьки, нырнул туда, схватил мальчика за подмышки и поднял на поверхность. До берега плыл на спине, одной рукой греб, а второй тащил парнишку.

Влад признается, что уже на суше он вспомнил уроки ОБЖ и положил мальчика, который был без сознания, на живот, чтобы не захлебнулся.

- Я не испугался нырять. Плаваю неплохо, все-таки с 9 лет каждое лето на речке провожу, - говорит юный герой.

На помощь семикласснику бросились рыбаки. Побросав удочку, они оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Только после этого тот пришел в себя. Оказалось, Влад спас парнишку из своей школы - Серегу, который учится на два класса младше его.

- До этого я его видел в школе, но мы особо не общались, - говорит Влад. - Кстати, когда его мама потом благодарила меня за спасение, сказала, что после того случая Серега два дня вообще не разговаривал. Так сильно испугался, наверное.

В поселке с населением чуть более 2 тысяч человек, о смелом поступке Владислава Агурьянова узнали все. Директор школы и классный руководитель парня чествовали его перед всеми учениками. Каждый подошел к нему и пожал руку. В красках местные жители описали это спасение и в соцсетях. Так о смельчаке узнали в Фонде развития регионов «+7», который на днях решил подарить Владу поездку на Байкал. К слову, там он еще ни разу не был.

- Поехали всей семьей: с мамой, папой и младшей сестренкой, - заключает Влад. - Они тоже никогда не ездили на Байкал. Впечатлений набрался на весь учебный год. В Листвянке мы сходили в музей, нас прокатили на катере. Ну а главное, мне еще подарили дайвинг-экскурсию. Вместе с аквалангистом я нырял на 15-метровую глубину! Стану ли теперь спасателем, пока не решил, но о профессии дайвера уже задумался.