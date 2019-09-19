2019-09-19T07:36:30+03:00
Общество

Ушел в монастырь после крупной сделки: пропавшего без вести бизнесмена из Бурятии нашли у монахов

Искали предпринимателя 9 месяцев
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ушел в монастырь после крупной сделки: пропавшего без вести бизнесмена из Бурятии нашли у монаховУшел в монастырь после крупной сделки: пропавшего без вести бизнесмена из Бурятии нашли у монаховФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Девять месяцев не было никаких вестей о бизнесмене из Прибайкальского района, который в январе этого года таинственно пропал без вести в Улан-Удэ, после крупной сделки с другим предпринимателем. Об исчезновении мужчины полицейским сообщил его партнер по бизнесу, который несколько недель не мог дозвониться до коллеги. Когда коммерсанта так и не нашли, следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Кто и зачем мог расправиться с бизнесменом, никто из его близкого окружения не знал. Поэтому следователям и полицейским из уголовного розыска пришлось собирать всю информацию о пропавшем. Узнавали его привычки, связи, проверяли его окружение, запрашивали информацию о нем в соседних регионах, по камерам отслеживали железнодорожные вокзалы, аэропорты и магистрали. Свои плоды эта работа дала лишь спустя девять месяцев. Сыщики получили информацию, что мужчина может находиться… в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре. Когда полицейские приехали туда, они нашли бизнесмена среди послушников, целым и невредимым.

- Он рассказал, что после январской коммерческой сделки некоторое время жил в городе, а затем неожиданно решил оставить мирскую жизнь, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - После этого, он, никого не предупредив, уехал в монастырь и поступил на церковную службу. Теперь уголовное дело закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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