2019-09-19T07:52:57+03:00
Общество

Железный человек: сибиряк сдвинул 13-тонный вертолет и установил мировой рекорд

А еще Максим Бухольцев из Улан-Удэ тягал трамвай и грузовик [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Железный человек: сибиряк сдвинул 13-тонный вертолет и установил мировой рекорд. Фото: сайт Реестра рекордов России.Железный человек: сибиряк сдвинул 13-тонный вертолет и установил мировой рекорд. Фото: сайт Реестра рекордов России.
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Вот так богатыри живут у нас в Сибири! Вот, например, Максим Бухольцев из Улан-Удэ. На днях он поразил земляков своей невероятной мощью, сдвигая с места 13-тонный вертолет МИ-8. Железная птица поддалась не сразу.

- Давай, давай, Макс, поднажми, - поддерживали парня сибиряки, столпившиеся вокруг.

Дети затаили дыхание, взрослые держали кулачки. Первая попытка, вторая, третья… Силач, покраснев от натуги, тянет на тросе тяжеленный вертолет. И вот огромное воздушное судно уже послушно катится вслед за спортсменом, словно игрушечное! Зрители в восторге аплодируют.

- Это было просто фантастически, такую поддержку я не испытывал никогда, - рассказывает Максим Бухольцев. - А самое приятное из всего мероприятия, это то чувство, когда ты в один миг стал героем для детей. Не из комиксов или видеоигр, а реальным героем, который сделал что-то немыслимое и крутое. И когда малыши подходили и спрашивали: «А ты правда «Железный Человек?», было очень забавно. Вот ради таких моментов хочется ставить эффектные и крутые рекорды. Я очень надеюсь, что замотивировал детей и их родителей таким небольшим подвигом.

Сибиряк установил мировой рекорд, сдвинув с места 13-тонный вертолет Ми-8..Видео: Международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD.

Так сибиряк установил новый российский и мировой рекорд. Кстати, ему это не в новинку! В 2017 году Максим в одиночку сдвинул 22-тонный трамвай и тоже установил рекорд России. А еще без труда буксировал 10-тонный грузовик и уверенно удерживал на месте мотоцикл с байкером, который на полной скорости рвался вперед. Словом, достижений у сибирского богатыря не счесть. Но таким мощным он был не всегда.

- 13 лет назад я впервые пришел в тренажерный зал, взял штангу весом в 30 килограммов и чуть не умер, когда ее жал, - улыбается парень. – С тех прошло очень много соревнований, я заработал столько медалей и кубков, занимался пауэрлифтингом и силовым экстримом.

Кстати, Максим Бухольцев увлечен не только спортом, но и творчеством – играет на гитаре и снимается в короткометражных фильмах в Бурятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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