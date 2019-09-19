2019-09-19T12:35:52+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Угадайте, что это за вещи и как они использовались во времена СССР

Попавшись на крючок ностальгии, мы подобрали для вас чертову дюжину приборов, без которых не обходилась ни одна семья в советские годы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Тест «КП»: Угадайте, что это за вещи и как они использовались во времена СССР.Тест «КП»: Угадайте, что это за вещи и как они использовались во времена СССР.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Эти вещи, широко используемые в быту в 60-70-х, тихо канули в лету. В квартирах обычных горожан, если это не собиратели древностей, уже нет ни сундуков, ни керогазов, ни громкоговорителей, ни чугунных утюгов. Пока их нет и в больших музеях. Но понимающие толк в ретро люди уже создают свои коллекции.

Такие коллекции мы нашли в Иркутске. В Музее ретро-мото-техники и советского быта и... на свалке. Не удивляйтесь, это не игра слов. Из всего того ненужного, что выбрасывают горожане, на свалке создали настоящий музей. Мы там побывали. Посмотрели на технику, которая была в квартире каждого советского человека в 60-70-х годах. И, честное слово, не смогли сразу догадаться, для чего и какой предмет предназначался. А у вас получится? Поехали!

PS Имейте в виду! Один предмет из «чертовой дюжины» никакого отношения к советскому времени не имеет. Он появился, был очень популярен ( почти как фирменные джинсы в 80-ые –авт.) и очень быстро исчез из употребления уже в 90-х. Вспомните и его!

ИСТОЧНИК KP.RU

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