Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2020 год установлен

Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2020 год известен. Его величина равна 9 тысячам 497 рублей. Решение об этом принято на 20 сессии Законодательного Собрания Иркутской области. И это не просто цифра – от ее величины зависит, сколько пожилых людей смогут получить доплату..

-Если доход пенсионера будет меньше, например, сама пенсия, то ему будут доплачивать недостающую до прожиточного минимума сумму, - сообщили в пресс-службе ЗС. - Претендовать на выплаты, по данным министерства труда и занятости Иркутской области, смогут около 93 тысяч пенсионеров.

Стало быть, с января 2020 года в Иркутской области минимальный размер прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год определен. И в этом году он стал на 656 рублей больше.

Для людей пожилого возраста также важно, что повышение размеров их пособия не уменьшает стандартные доплаты к пенсии. Работает принцип: сначала доход увеличивается до прожиточного минимума и только потом получившаяся сумма повышается на размер индексации. Депутаты сообщили, что на выплаты потребуется 2, 8 млрд. рублей.

СПРАВКА «КП»

Прожиточный минимум в Иркутской области:как рассчитывается

Прожиточный минимум формируется на основе данных Росстата о цене продуктов, а также услуг и товаров, которые входят в потребительскую корзину. Не стоит удивляться тому, что ее стоимость не очень высока – это минимальный список. В него входят 25 самых необходимых продуктов – хлеб, молочка, мясо, рыба, овощи, хозтовары и такие услуги, как ЖКХ и билеты на автобус. Итоговая цифра утверждается региональным правительством раз в квартал для всех групп населения и отдельно – для жителей севера и юга Иркутской области. Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области каждый год утверждается законодательно и используется для расчетов доплат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области на 2019 год

Соответствующий закон об этом приняло Законодательное собрание Иркутской области и в конце 2018 года. Тогда было установлено, что прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2019 составит 8 841 рублей. Те, чей доход ниже 8 841 рублей, в этом году имеют право на дополнительные социальные выплаты. Таковых – 72 тысячи человек.