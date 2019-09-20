Человек на мосту: Иркутск встал в пробке из-за пешехода, который шагал в потоке машин

Сотни автомобилистов ранним утром, 20 сентября опоздали на работу из-за огромной пробки на Академическом мосту. При этом причиной затора стало не мелкое ДТП, как это обычно бывает, а пешеход, который спокойно, как по парку, шагал прямо посреди дороги, в потоке автомобилей и не обращал внимания на многочисленные сигналы водителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/733152" frameborder="0"></iframe> Человек на мосту собрал огромную пробку в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

Автомобилистам приходилось резко тормозить перед ним, перестраиваться в соседние ряды, но шагающего с рюкзаком на спине мужчину это вообще не волновало. Он не то что не оглядывался, а просто склонив голову, смотрел себе под ноги. Сколько крепких слов он услышал в свой адрес в это утро догадаться не сложно. Ведь, по сообщениям очевидцев в соцсетях, пробка из-за нарушителя растянулась на несколько километров. Но все-таки из всего потока нашелся водитель Тойоты-Камри, который рискнул притормозить и сделать пешеходу замечание.

Водителю Тойоты Камри, который сделал ему замечание, пешеход сломал зеркало и разбил стекло его машины. Фото: "ДТП 38 RUS"

- В ответ тот, начал вести себя агрессивно и разбил автомобилисту боковое зеркало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Началась потасовка, во время которой буйный пешеход повредил машине еще и лобовое стекло. Вскоре на место приехали полицейские, которые погасили страсти и передали буяна медикам. Оказалось, что у 52-летнего мужчины проблемы с психикой.

Ну а водителю Тойоты Камри похоже, придется восстанавливать зеркало и стекло своей машины за свой счет.