2019-09-20T09:29:16+03:00
Происшествия

Человек на мосту: Иркутск встал в пробке из-за пешехода, который шагал в потоке машин

Водителю Тойоты Камри, который сделал ему замечание, пешеход сломал зеркало и разбил стекло его машины [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Человек на мосту: Иркутск встал в пробке из-за пешехода, который шагал в потоке машин. Фото: группа "ДТП 38RUS"Человек на мосту: Иркутск встал в пробке из-за пешехода, который шагал в потоке машин. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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Сотни автомобилистов ранним утром, 20 сентября опоздали на работу из-за огромной пробки на Академическом мосту. При этом причиной затора стало не мелкое ДТП, как это обычно бывает, а пешеход, который спокойно, как по парку, шагал прямо посреди дороги, в потоке автомобилей и не обращал внимания на многочисленные сигналы водителей.

Человек на мосту собрал огромную пробку в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

Автомобилистам приходилось резко тормозить перед ним, перестраиваться в соседние ряды, но шагающего с рюкзаком на спине мужчину это вообще не волновало. Он не то что не оглядывался, а просто склонив голову, смотрел себе под ноги. Сколько крепких слов он услышал в свой адрес в это утро догадаться не сложно. Ведь, по сообщениям очевидцев в соцсетях, пробка из-за нарушителя растянулась на несколько километров. Но все-таки из всего потока нашелся водитель Тойоты-Камри, который рискнул притормозить и сделать пешеходу замечание.

Водителю Тойоты Камри, который сделал ему замечание, пешеход сломал зеркало и разбил стекло его машины. Фото: "ДТП 38 RUS"

Водителю Тойоты Камри, который сделал ему замечание, пешеход сломал зеркало и разбил стекло его машины. Фото: "ДТП 38 RUS"

- В ответ тот, начал вести себя агрессивно и разбил автомобилисту боковое зеркало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Началась потасовка, во время которой буйный пешеход повредил машине еще и лобовое стекло. Вскоре на место приехали полицейские, которые погасили страсти и передали буяна медикам. Оказалось, что у 52-летнего мужчины проблемы с психикой.

Ну а водителю Тойоты Камри похоже, придется восстанавливать зеркало и стекло своей машины за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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