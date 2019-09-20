Стриптиз по-нашему: офицеры ГУФСИН в Иркутской области отожгли на празднике

Весело, ярко и вполне себе залихватски исполнили офицеры ГУФСИН танец "настоящих мачо". В смысле - стриптиз. Правда, вначале сопротивлялись и даже отбивались от своих боевых подруг, само собой, тоже офицеров колонии, устроивших им конкурс с перчиком на скоростное одевание и раздевание. Однако настойчивость дам, которые тоже порядком выпили для сугреву и в честь праздника, победила.

-По факту размещения в сети интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 ГУФСИН России по Красноярскому краю, руководством ГУФСИН назначена служебная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства. - На время проведения проверки временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Вот такой историей закончился корпоратив. "Комсомолке" в Иркутске удалось узнать, что накрывали столы в клубе маленького поселка Тамтачет Иркутской области по поводу Дня лесника. Здесь валят сосны в огромной тайшетской тайге, в этой работе участвуют и жители поселка, и заключенные колонии - поселения, которая формально относится уже к Красноярскому краю. Так что праздник, можно сказать, общий...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/733183" frameborder="0"></iframe> Стриптиз в колонии Иркутской области.видео t.me/krsk01

Если бы никто не снимал это пикантное мероприятие на видео, праздник закончился бы как обычно. Похмельем. Увы! Похоже, что смартфоны в руках у публики вчистую поломали карьеры офицеров и "танец мачо" в камуфляже будет для них последним.

СПРАВКА "КП"

Поселок Тамтачет с населением в 1,5 тысячи человек расположен в 250 километрах от Тайшета. Там находится колония-поселения Красноярского ГУ ФСИН, это "градообразующее предприятие". Поэтому, в отличие от всей Иркутской области, здесь неофициально используют не иркутское (+ 5 к московскому) , а красноярское ( +4 к московскому) время и ориентируются на этот краевой центр, где все начальство.