Бродила по тайге четыре дня: заблудившуюся пенсионерку нашли в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе успешно завершились поиски 61-летней Валентины Анисимовой, которая еще 17 сентября ушла в тайгу, недалеко от села Замзор за грибами, и заблудилась. Когда пенсионерка не пришла домой в назначенное время, ее родственники обратились в полицию.

На поиски пожилой женщины отправились более 50 человек, среди которых полицейские, спасатели и волонтеры. В воздух подняли даже вертолет, но почти за четыре дня выйти на след грибницы не удалось. Наконец, днем, 20 сентября, женщина вышла из тайги к железной дороге, где случайно встретила рабочих. Те позвонили полицейским, которые приехали за пенсионеркой и отвезли ее к родным.

- Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - успокоили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Также найден 42-летний Алексей Одринский из Усть-Илимского района. Он заблудился в 10 километрах от поселка Невон, куда пошел за грибами. Побродив сутки по лесу, он вышел на одну из лесных дорог.