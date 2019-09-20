Байкал занимает второе место в топ-10 популярных мест отдыха россиян на Новый год
На Байкал едут со всей страны. Пик туризма, конечно, приходится на лето, но и зимой обычно нет отбоя от путешественников. Полюбоваться пейзажами, покататься на коньках по узорчатому льду, а вечером окунуться в ледяную прорубь после баньки - не отдых, а мечта!
Неудивительно, что многим хочется провести на берегу уникального озера январские каникулы. По данным опроса Турстата, Байкал - на втором месте в России по популярности для празднования Нового года. Кстати, сильнее, чем на озере, россияне хотят провести первую неделю 2020 года лишь в Москве, а на третьем месте в рейтинге - Санкт-Петербург.
- Поездку на Байкал туристы планируют заранее за несколько месяцев, - рассказывают «Комсомолке» в одной из гостиниц на острове Ольхон. - На январь все места уже забронированы! На февраль еще есть свободные комнаты, но их тоже быстро разбирают. Поэтому, если хотите встретить Новый год на озере, не откладывайте выбор в долгий ящик.
Многое зависит и от расположения турбаз. Например, на Малом море еще есть свободные местечки для встречи Нового года. Менеджеры местных гостиниц говорят, что путешественники начнут активно бронировать номера на январские праздники только в октябре и ноябре.
А что по ценам? Например, эконом-вариант с общим душем и туалетом на 2-3 гостиничных комнаты обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей – это за сутки на двоих человек. А за проживание в шикарном номере с видом на Байкал и всеми удобствами придется раскошелиться в два раза больше: двухместная комната стоит около семи тысяч рублей за ночь.
КОНКРЕТНО
Топ-10 мест для встречи Нового года
Москва - 22%
Байкал - 15%
Санкт-Петербург - 14%
Сочи и курорты Красной Поляны — 12%
Казань - 7%
Карелия - 6%
Ялта и курорты Крыма - 5%
Великий Устюг - 4%
Рязань (Новогодняя столица России- 2020) - 4%
Курорты Подмосковья - 3%
Екатеринбург и курорты Урала - 3%
Нижний Новгород - 2%
Красноярск и курорты Западной Сибири - 2%
Шерегеш - 1%,
Севастополь - 1%,
Челябинск и курорты Южного Урала - 1%.
ИСТОЧНИК KP.RU