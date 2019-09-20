Байкал занимает второе место в топ-10 популярных мест отдыха россиян на Новый год

На Байкал едут со всей страны. Пик туризма, конечно, приходится на лето, но и зимой обычно нет отбоя от путешественников. Полюбоваться пейзажами, покататься на коньках по узорчатому льду, а вечером окунуться в ледяную прорубь после баньки - не отдых, а мечта!

Неудивительно, что многим хочется провести на берегу уникального озера январские каникулы. По данным опроса Турстата, Байкал - на втором месте в России по популярности для празднования Нового года. Кстати, сильнее, чем на озере, россияне хотят провести первую неделю 2020 года лишь в Москве, а на третьем месте в рейтинге - Санкт-Петербург.

- Поездку на Байкал туристы планируют заранее за несколько месяцев, - рассказывают «Комсомолке» в одной из гостиниц на острове Ольхон. - На январь все места уже забронированы! На февраль еще есть свободные комнаты, но их тоже быстро разбирают. Поэтому, если хотите встретить Новый год на озере, не откладывайте выбор в долгий ящик.

Многое зависит и от расположения турбаз. Например, на Малом море еще есть свободные местечки для встречи Нового года. Менеджеры местных гостиниц говорят, что путешественники начнут активно бронировать номера на январские праздники только в октябре и ноябре.

А что по ценам? Например, эконом-вариант с общим душем и туалетом на 2-3 гостиничных комнаты обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей – это за сутки на двоих человек. А за проживание в шикарном номере с видом на Байкал и всеми удобствами придется раскошелиться в два раза больше: двухместная комната стоит около семи тысяч рублей за ночь.

КОНКРЕТНО

Топ-10 мест для встречи Нового года

Москва - 22%

Байкал - 15%

Санкт-Петербург - 14%

Сочи и курорты Красной Поляны — 12%

Казань - 7%

Карелия - 6%

Ялта и курорты Крыма - 5%

Великий Устюг - 4%

Рязань (Новогодняя столица России- 2020) - 4%

Курорты Подмосковья - 3%

Екатеринбург и курорты Урала - 3%

Нижний Новгород - 2%

Красноярск и курорты Западной Сибири - 2%

Шерегеш - 1%,

Севастополь - 1%,

Челябинск и курорты Южного Урала - 1%.