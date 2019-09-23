Спа для рыси Алены: сибиряков удивило видео, как еноты делают массаж дикой кошке

Что доподлинно неизвестно, так это есть ли у "медицинских" енотов, ежедневно по утрам делающих массаж дикой кошке, диплом об окончании курсов массажа, среднее специальное образование фельдшера и сертификаты. Скорее всего, нет и оказывать услуги они могут только нелегально. С другой стороны, и денег не берут. А, значит, по-дружески. Во всяком случае, рысь Алена точно довольна. Еще бы, такой релакс.

- Что делают еноты у рыси Алёнки с ушами? - задают вопрос своим поклонникам в Инстаграме. - Каждое утро в мы наблюдаем картину: рысь Алёнка ложится, плотно прижимаясь к стенке соседнего вольера, и позволяет малышам -енотикам такое вытворять!!! Ловкими маленькими лапами они наперегонки, через сетку, стараются потрогать на морде у рыси все. Уши, усы, нос, глаза и даже зубы.Происходит это минуты три. Еноты ссорятся, торопятся. Алена нежно предупреждает зубами самых наглых! Но лежит и терпит!Потом встаёт и вальяжно уходит к Жорику! И тут наступает очередь Черного Енота Жоры доказать свою любовь нашей Мохнатой Принцессе.

siberian_zoo Рысь Алена довольна массажем, который ей делают еноты

О том, что братья наши меньшие способны делать другу массаж, мало кто слышал. Поэтому каждый, кто смотрел видео, пришел в восторг.

-Енототерапия!, пишут одни.

-Ой,как прекрасно! Вы мне ещё потом спинку расчешите, пожалуйста. Вы только не останавливайтесь а то я просыпаюсь. Ой, ой...Ну что ж это такое творится. Наглые,наглые вы. Зачем трогать глаза? Жорик, ну где ты там? Ну -ка, поди сюда. Мне тут эти трое спинку не дочесали!, - с юмором восстанавливают "картину событий" в сибирском зоопарке Иркутска другие.

В любом случае, все счастливы. И рысь Алена, и еноты, и зрители, увидевшие такую милую картинку.