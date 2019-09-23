2019-09-23T12:16:59+03:00
Общество

«Я попал в рабство»: на берегу Ангары найдена бутылка с запиской биолога, якобы запертого в секретной лаборатории

Правда это и человеку нужна помощь или речь идет о розыгрыше, сейчас проверяется
Анна ПАВЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Я попал в рабство»: на берегу Ангары найдена бутылка с запиской биолога, якобы запертого в секретной лаборатории.«Я попал в рабство»: на берегу Ангары найдена бутылка с запиской биолога, якобы запертого в секретной лаборатории.
Изменить размер текста:

Снимок записки и бутылки, в которой ее нашли, как сообщается, в Нукутском районе, на берегу Ангары, уже наделал много шуму в Иркутске. Еще бы! Человека украли и заперли в какой-то подводной лаборатории. Или не подводной, но заперли же! Или это бред разгоряченного сознания, а то и вовсе розыгрыш? Вот, написано, читаем ( опубликовано в Инстаграм сводка38 ):

" Я,Суворов Александр Семёнович, ангарский биолог, прошу помощи: во время моего исследования, я узнал нечто запретное и меня заперли в секретной подводной лаборатории под рекой Китой. Возможно, мне не поверит тот, кто нашел эту бутылку, и все же я надеюсь на вашу помощь. Еще немного и я скончаюсь, здесь осталось не так много пищи. Надеюсь на вас. Координаты точно не знаю, но неподалёку от Китойского поселка. Суворов А.С. "

В паблике отмечено, что записку нашли в 140 км. ниже поселка Китой. Далеко! А вот правда ли написанное? Сомнения начались уже у тех, кто читал это сообщение в Инстаграме. Неясности обнаружились сразу: ошибка в слове «лаборатория», невозможная для профессионала, гелевая ручка вместо обычной шариковой…Правда, есть и голоса «за» : «Может, со страху ошибок наделал»!

В надежде найти хотя бы приблизительный ответ на вопрос, звоним известным биологам.

-Конечно, под Ангарском, чисто теоретически, могут быть некие лаборатории, в которых, скажем, исследуют влияние радиации на окружающую среду, и в них могут работать биологи, - говорит декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев. – Но почему подводные? Кроме того, среди выпускников ИГУ точно нет и не было такого биолога. Поэтому эта история вызывает сомнения.

В любом случае в этой ситуации будут разбираться компетентные органы. Сначала им придется выяснить, существует ли вообще человек с такими данными. Подавали ли заявление в розыск. С какого аккаунта размещена фотография в Инстаграме, кто ее выставил и сообщил ли предварительно в полицию. В том случае, если какие-то из этих сведений подтвердятся - человека надо спасать. Но очень высока вероятность, что это чья-то злая шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
Двое рыбаков из Иркутска утонули в Братском водохранилище
Прилегли отдохнуть: дворники убрались и решили подремать на газоне в Иркутске
Сергей Левченко: Впереди много задач, которые мы будем решать совместно
Председателем Думы Братска вновь избрана Лариса Павлова
Умер Виктор Шопен, бывший директор Ангарского электролизного химкомбината
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
Пятилетняя девочка умерла после пожара на улице Красногвардейская в Иркутске
Председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова уволилась из администрации Иркутска
День открытых дверей ИГУ
Работники предприятия в Катангском районе не получали зарплату 5 месяцев
15-летний школьник без прав разбился на мотоцикле в Тулуне
Голый мужчина ночью прогулялся по Иркутску
Новые правила туризма на Байкале: интерактивное приложение, 11 мест отдыха, реестр гидов
Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД сегодня, 23 сентября
ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в первом домашнем матче сезона
В Иркутск привезли доисторических насекомых в янтаре
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с новосибирским «Сибсельмашем»
Группа «Любэ» выступит в Ангарске на открытии набережной
Виртуальные концертные залы откроют в Усть-Илимске, Братске и Саянске
Театры кукол из Омска и Рязани приедут с гастролями в Иркутск
ДТП со смертельным исходом: виновника аварии разыскивают в Иркутской области