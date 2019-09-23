Две бизнес-леди повесили на 231 сибиряка кредитную кабалу на 100 миллионов рублей

Развлекательный центр для такого маленького городка, как Бирюсинск, с населением в 8,4 тысячи человек – большая редкость и радость. Только вот аквапарк и боулинг обошлись уж слишком дорого. Нет, не городу и даже не предпринимателям. А… 231 жителю! Именно они, как выяснилось, и заплатили за строительство развлекательного комплекса. Каким образом? Две местные бизнес-леди уговорами или обманом оформили на них кредиты.

- Одна из них – моя приятельница, с которой мы учились в одной школе и буквально вместе выросли. В 2012 году она попросила оформить на меня заем на миллион рублей, - рассказывает одна из потерпевших, Елена Хайрутдинова. – Сказала, что с партнером собирается открывать этот центр и обещала мне работу в нем. Мол, сама уже тоже набрала кредитов и беспокоилась, что больше не сможет оформить, но при этом деньги, чтобы возвращать долг мне, у нее есть. Я не отказала. Скоро заведения открылись, знакомая действительно устроила меня администратором, поначалу исправно платила – и зарплату, и взносы по кредиту. Выручка у нее и ее напарницы была огромная по меркам нашего городка – около 70 тысяч рублей в день.

Но в 2015 году все изменилось. По словам Елены, посетителей в развлекательном центре стало меньше, доход упал. И деньги ей выдавать перестали. Осталась без зарплаты и с огромным кредитом!

- Знакомая отмахивалась: «Наступил трудный период, нечем платить», - рассказывает Елена Хайрутдинова. - А мне как быть?! Я нашла другую, более стабильную работу: сначала уборщицей, затем вахтером в больнице. И все это время сама возвращаю кредит! С каждой зарплаты снимают 30%, учитывая, что я воспитываю несовершеннолетнего ребенка, а так бы и вовсе отдавала по ползарплаты. Около 250 тысяч уже вернула, осталось еще примерно 450 тысяч рублей. Огромная сумма! Самое обидное, что я этих денег даже в руках не держала.

И в похожей ситуации оказались еще 230 (!) человек. Все оформили на себя кредиты на суммы от 400 тысяч до миллиона рублей по просьбе тех самых бизнес-леди. Но как они поверили, что женщины в самом деле вернут деньги?

Аквапарк, а еще боулинг дорого обошлись некоторым жителям Бирюсинска. Фото: Андрей ЛАХОВСКИЙ.

- Они убеждали меня и других жертв, мол, «посмотрите, как мы богато живем, на каких элитных иномарках ездим, пять раз в год за границей отдыхаем, у нас есть, чем отдавать кредиты», - говорит Елена. – Многие верили, потому что те и вправду жили в достатке. Когда-то обе работали на гидролизном заводе в Бирюсинске - одна в кочегарке, другая на погрузке угля, а потом решили открыть свою сауну. Заведение приносило неплохой доход, и напарницы замахнулись на развлекательный центр.

Но не все пострадавшие брали займы для предпринимательниц просто так, из доверия и приятельских отношений. Следователи говорят, что к каждому они находили свой подход. То обещали в награду официальное трудоустройство, то давали немного денег, примерно по пять тысяч рублей – ведь среди жертв были и семьи с небольшим доходом, многодетные, для которых копейка не лишняя. А некоторых попросту обводили вокруг пальца.

- Например, супругам пообещали, что они будут лишь поручителями, а потом втихую оформили на жену заем на 850 тысяч рублей, - рассказывает следователь Светлана. - Может быть, первоначальные суммы и тратились на бизнес. А потом…Тратили деньги «по своему усмотрению».

- А еще одна из обвиняемых предоставила в банк поддельные документы на недвижимость и автомобили, получила кредит на 16,7 миллионов, и не вернула, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. – В общем счете они поживились более чем на 100 миллионов рублей.

Заведения в итоге закрылись в 2018 году. Вскоре мошенниц задержали и завели уголовное дело по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и «мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере». Одна – под домашним арестом, вторая – под подпиской о невыезде. Сейчас дело уже передано в Тайшетский районный суд, а бизнес-леди будут отвечать перед законом.