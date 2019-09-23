2019-09-23T15:39:33+03:00
Здоровье

«Весь полет мы боролись за ее жизнь»: врачи спасли пассажирку рейса Москва - Иркутск

Доктора, которые случайно оказались на борту, 4,5 часа провели возле пациентки
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Весь полет мы боролись за ее жизнь»: врачи спасли пассажирку рейса Москва - Иркутск.«Весь полет мы боролись за ее жизнь»: врачи спасли пассажирку рейса Москва - Иркутск.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Если на борту есть врачи, просьба обратиться к стюардессе. Женщине плохо. Требуется медицинская помощь», - такое объявление услышали пассажиры самолета, вылетевшего из аэропорта Шереметьево в Иркутск.

Сердечная недостаточность. Пульс нитевидный. Давление 90/60, падает. Больная теряет сознание!

- Мы, конечно, сразу расстегнули воротник, сняли с пострадавшей всю стягивающую одежду, обтерли прохладной водой, сделали непрямой массаж сердца, дали кислород, - рассказывает подробности ЧП заведующая центром лабораторных исследований Иркутской областной больницы Лариса Корякина. - Увы, но это не помогало. Тогда министр Олег Ярошенко буквально приказал вскрыть врачебную аптечку. На борту их две, и как правило, пользуются обычной…

На борту оказались три профессиональных медика. Жительнице Волгограда, если можно так сказать, в этом случае повезло: с совещания в столице возвращались заведующая центром лабораторных исследований Иркутской областной больницы Лариса Корякина, заведующий отделением лучевой диагностики Андрей Ефимов и министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

- Поставили женщине лекарство, а потом капельницу с адреналином, - продолжает Лариса Корякина. - Наша задача как врачей была привести ее в чувство, в буквальном смысле слова «дотянуть до Иркутска» - до хорошо оснащенных больниц и реанимации. Вернуть в Москву самолет с полными баками топлива было нереально. Мы провели возле пациентки 4,5 часа. И лишь в середине пути смогли передать командиру - ритм сердца и давление нормализовались!

Когда женщина пришла в себя, объяснили ей и ее родственнице, что обратно в Волгоград, после того как выпишут из больницы и отдохнет на Байкале (но без перегрузок!), возвращаться придется поездом. Пусть четверо суток, зато безопасно - организму ни к чему переносить гигантские перегрузки полета. Здоровье после возвращения стоит тщательно проверить. Да, жалоб не было, но проблемы с сердцем, оказывается, были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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