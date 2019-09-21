"Думала - меня Леший водит": Потерявшаяся в тайге сибирячка четыре дня выбиралась к людям через болота и реки

-Насмотрелась я на белые грибы! На всю жизнь насмотрелась, - рассказывает сибирячка Валентина Ивановна Анисимова о своих скитаньях по тайге. -Ведь как думала? У нас-то, в селе Бельск, под Черемховом, таких грибов нет. Дай я тут, пока у дочери в гостях в Бирюсинске, вместе с ними по грибы съезжу.

Долго уговаривать родных не пришлось. Муж дочери завел машину, посадил в нее двух сыновей, тещу и ее сестру, тоже приехавшую погостить. Поехали! У каждого сибиряка есть заветное "грибное место", поэтому отправились к деревушке Замзор. В принципе недалеко - на машине около сотни километров, час с небольшим.

-Здесь грибов -уйма!, - и молодежь с ведерками рванула вперед. А тетушки остановились на опушке.

-Сестра пожаловалась на недомогание, простуду, пошла к машине, - рассказывает Валентина Ивановна. - А я вижу -грибы, белые. За ними! И через час поняла, что зашла в чащу, никого рядом нет, а как выйти - не знаю. А ведь уже и холодать стало, вечер. У меня ни телефона с собой, ничего. Не успела зарядить толком, вот и не стала брать.

Что делать? Сибирячка в тайге не новичок, в лесу часто бывала, в селе же живет. За теми же грибами постоянно ходила. Но тут места незнакомые. Откуда пришла, откуда ушла - непонятно.

-Но я как -то быстро собралась, - рассказывает Валентина Ивановна. -Сжалась в комок. Подумала - выйду, надо выйти. Это ж меня сейчас все искать будут, обязательно найдут. И пошла - вперед. Лишь бы идти. Почему-то думала, что ноги сами выведут. Ну не могу я потеряться! Слышу, а уже ночь -где-то гудок паровоза вроде. А где? Высыпала из ведра все грибы - на что они мне теперь. Бери, говорю, Леший. Только выпусти меня отсюда!

Ну, Леший Лешим, а ведро Валентина Ивановна перевернула, села на него. Так ночь и провела. Иногда во сне забывалась, но тут же просыпалась.

-Боялась я уснуть -то, - говорит она. -Звери в тайге - медведи, волки. Потом и не проснешься. Да и замерзнуть можно. Я то легко одета была. Правда, в шапке и резиновых сапогах...Еще гадюк боялась.

На следующее утро она еще раньше солнца поднялась на ноги. И снова - вперед.

-Как вперед? Не бегом, конечно. У меня и давление, и протез в колене стоит, оно не сгибается, - вспоминает Валентина Ивановна. - Но я не сдавалась. Поэтому и вышла, что сказала себе - у меня есть цель. И эта цель - выйти к людям. Я жить хочу. Выйду. Вот, слышала же гудок паровоза. И ночью еще раз слышала, будто рядом совсем. Залезла на сопку - нет никакого поезда. Но я все-таки пошла в ту сторону, откуда гудок слышала. Опять на сопку залезла. И тут понимаю - это одна и та же! Я вокруг нее хожу уже второй день. Ну точно Леший водит.

Специалисты, спроси их, конечно, скажут, что при ходьбе человек, не соблюдая нужного направления, всегда забирает вправо. Но вспомнить это в лесу на вторые сутки блужданий просто нереально. А из Нижнеудинска на поиски Валентины Ивановны были брошены 50 человек - спасатели, полицейские, волонтеры. Сутки проводил в лесу вместе со старшим сыном и ее зять. Все надеялись найти ее. Даже вертолет в воздух поднимали.

-Слышала я его, - вспоминает Валентина Ивановна. - Но тогда я в болотине была, по кочкам пробиралась. Увидела же все-таки с одной из сопок поезд, далеко правда. И пошла. Тут уж точно знала -выдюжу, выйду. Через болота шла сухие и через трясины тоже. А куда деваться? Ходила-ходила вдоль, вижу -тропа хоженая. И хорошая такая тропа. Может, медведь ходил, может лось. Я по ней и рванула. Через речку переплывала. Хорошо, плавать умею. Что делать? Сняла с себя все, завязала в узел, и вразмашку.

Потом эту же речку Валентине Ивановне пришлось преодолевать еще трижды. Вброд. Где по колено, где - по грудь.

-Из сил выбилась, да, - признается она. -А что делать. Вот он - паровоз. До него, может, несколько километров всего. И эта треклятая речка. Но совсем вблизи я его только на четвертый день увидела, конечно. Сил это мне придало. Да еще на поляне я бруснику нашла, поела. Тут только поняла, как проголодалась. А пить? Воду болотную пила. Потом уж воду из речки, она почище. Ну, ничего, крепкая я еще. Вот нож помог. Спасибо зятю. Хороший нож дал.

Оказалось, нож понадобился, когда Валентина Ивановна, мокрая и обессиленная, на четвертый день пути была уже у цели. Внизу, под железнодорожной насыпью. А как поднимешься по мокрому крутому склону, а там - практически километр?

-Я зубы сжала, нож вытащила и поползла, - вспоминает сибирячка. - Руку вскину, нож воткну в землю. Второй рукой за что-нибудь цепляюсь, ногами отталкиваюсь, подтягиваюсь. Ползу. Сколько так поднималась, не помню. Долго. А вот когда вылезла на рельсы уже, силы совсем меня покинули. Вдруг вижу - идет кто-то. По шпалам стучит. Я кричу - дорогой человек, тут я! И зарыдала...А так не плакала - не могла просто...

Вот такой путь по тайге проделала за 4 дня 61-летняя сборщица грибов. От Замзора до Камышета 26 км. Это - по прямой.

Валентине Ивановне встретился дорожный рабочий. Он тут же набрал полицию. А через какой-то час Валентина Анисимова была уже в окружении родных людей. От больницы она отказалась, тем более серьезных заболеваний не нашли. Врачи боялись пневмонии, но даже несмотря на четыре купания в ледяной воде и три ночи в тайге -ничего подобного. За время своих скитаний Валентина Ивановна прошла около сотни километров ( от Замзора до Камышета по прямой и то - 26 км.) Но дошла. Сибиряков на характер не возьмешь. Сейчас она по-прежнему гостит у дочери. Та пока не торопится отпускать маму в Бельск. Надо в себя прийти.