2019-09-24T07:28:21+03:00
Общество

"Миша должен встать на ножки!": месячному малышу из Усть-Илимска собирают деньги на лечение косолапости

Мальчику готовы помочь врачи из Ярославля, на это требуется 153 тысячи рублей
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Миша должен встать на ножки!": месячному малышу из Усть-Илимска собирают деньги на лечение косолапости. Фото: сайт Русфонда."Миша должен встать на ножки!": месячному малышу из Усть-Илимска собирают деньги на лечение косолапости. Фото: сайт Русфонда.
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Круглощекому, румяному младенцу Мише из Усть-Илимска - всего месяц. Время летит быстро, скоро он подрастет, и пора будет ползать, а потом и делать первые шажки. Только вот пока для малыша это практически невыполнимая задача. Дело в том, что у крохи врожденная косолапость тяжелой формы: стопы подворачиваются вовнутрь, а пяточки подняты вверх.

- Мы с мужем мучительно думали, как помочь нашему малышу, - рассказывает мама крохи Марина Солондаева. - И узнали, что выход есть! Это лечение по методу Понсети - гипсование и щадящая хирургия. Такое лечение успешно проводят в клинике «Константа» в Ярославле. Мы отправили туда фото и видео Миши, и, к нашей огромной радости, врачи ответили, что готовы помочь!

- Лечение включает в себя несколько этапов: гипсование, закрытую ахиллотомию и перемещение сухожилия, затем снова гипсование,- поясняет травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» в Ярославле Максим Вавилов. - Стопы малыша выведут в правильное положение, и он сможет развиваться, не отставая от сверстников.

Затягивать не стоит. На счету буквально каждый день, ведь чем быстрее Мишу вылечат, тем лучше - значит, он встанет на ножки вовремя. Только вот семье Солондаевых нужны немалые деньги - 153 тысячи рублей! Такой суммы у них нет, ведь супруги воспитывают четверых детей.

- Пожалуйста, помогите! - умоляет мама мальчика Марина Солондаева. - Мы так мечтаем, чтобы Миша вовремя начал ходить!

Неравнодушные люди уже собрали для Миши 24 тысячи рублей. Остается еще около 129 тысяч. Помочь семье и поделиться с ними любой суммой можно на сайте Русфонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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