В Иркутске 43-летний мужчина убил жену брата, обвинив ее в проституции

Обычная поездка в Иркутск закончилась для 43-летнего уроженца Читы попаданием на скамью подсудимых. Все началось с того, что осенью прошлого года он вместе с сестрой своего младшего брата остановился в одной из гостиниц нашего города. Поначалу все шло хорошо, но вдруг читинец начал замечать, что его родственница обращает как-то слишком много внимания на посторонних мужчин.

- У него была личная неприязнь к жене брата, и к тому же он давно подозревал ее в многочисленных изменах, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Иркутска.

Бурное воображение родственника начало рисовать картины того, как она флиртует с другими за спиной у мужа и радуется, что он такой глупый и ничего не замечает. А, когда мужчина решил немного выпить, алкоголь превратил его туманные сомнения в твердую уверенность: да, эта женщина точно занимается проституцией и изменяет его брату со всеми подряд! И тогда родственник решил восстановить справедливость.

- Он взял нож и пошел в комнату, в которой спала женщина, - добавляют в пресс-службе Октябрьского районного суда города Иркутска. - Затем подошел к кровати и нанес своей жертве несколько ударов в шею. После того, как жена брата проснулась и повернулась к нему, чтобы посмотреть, кто на нее напал, мужчина несколько раз ударил ее ножом в грудь, от чего та погибла.

Прибывшие на место убийства полицейские нашли достаточно доказательств, которые указывали на то, что женщину зарезали именно ее родственник. Однако тот своей вины не признал, и считал, что обвинение сфабриковано. Он наивно полагал, что это поможет ему избежать наказания. Но правосудие все-таки настигло читинца, и ему уже назначили уголовное наказание за убийство в виде 10 лет лишения свободы.