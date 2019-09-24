Значимый резерв экономического роста региона - сфера малого и среднего бизнеса. На начало 2019 года в Иркутской области зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 0,2% больше уровня прошлого года. Субъектами МСП созданы рабочие места для 281 тысячи граждан Приангарья.

Почти четверть от общего объема оборота продукции и услуг, производимых и реализуемых предприятиями Иркутской области, приходится на сектор малого и среднего бизнеса.

Доля МСП в ВРП региона оценивается на уровне 27,6%. Региональная политика направлена на наращивание доли малого и среднего предпринимательства в ВРП за счет развития существующих и внедрения новых механизмов поддержки предпринимательства и повышения эффективности деятельности институтов развития.

Всего на поддержку и развитие МСП в 2018 году было направлено более 169 млн рублей за счет средств областного, федерального и местного бюджетов.

Благодаря реализованным мероприятиям, в 2018 году более 4 тысяч малых и средних предприятий получили государственную поддержку.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в озвученном в этом году Инвестиционном послании отдельно остановился на деятельности существующих институтов поддержки инвесторов и предпринимателей. Только по итогам 2018 года их участие в инвестпроектах позволило создать 1000 новых рабочих мест и сохранить более 5000. На каждый рубль, вложенный институтами развития, в экономику региона поступит более полутора рублей инвестиций.

Сергей Левченко привел ряд примеров поддержки бизнеса. Так, в 2018 году открылся завод по производству тест-полосок и глюкометров с использованием современной корейской технологии; под Ангарском начала работу единственная в Восточной Сибири ферма по выращиванию индеек; в Шелеховском районе создана специализированная ферма по промышленному выращиванию шампиньонов. Благодаря поддержке институтов развития, удалось в сжатые сроки оснастить эту ферму высокотехнологичным оборудованием.

- Целый спектр форм господдержки - от консультаций и обучения персонала до финансовых вложений, в том числе невозвратных, и налоговых льгот - это то, что мы предлагаем таким проектам, - отметил Сергей Левченко. С 2013 года в Иркутской области работает Фонд поддержки предпринимательства - один из инструментов развития бизнеса региона. В настоящее время в его структуру входят центры кластерного развития, инжиниринга, сертификации, стандартизации и испытаний, а также поддержки экспорта и, непосредственно, предпринимательства.

- Сегодня мы продолжаем политику, заданную в самом начале нашей деятельности, - отметила Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области». - По-прежнему оказываем информационные и образовательные услуги, организуем семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия. За все время деятельности фонда через него прошло более 17 тысяч предпринимателей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Малый бизнес инвестирует с осторожностью

По данным Иркутскстата, в Приангарье 38 375 малых предприятий, подавляющая часть из них (91%) относятся к категории «микро» с численностью работников до 15 человек.

Малый бизнес освоил практически все сферы деятельности, но чаще всего отдает предпочтение торговле (34% малых предприятий), много их и в строительстве (12%), по 8% предприятий занимается транспортировкой и хранением, операциями с недвижимостью, профессиональной, научной и технической деятельностью, 7% относится к обрабатывающим производствам.

Общая численность работников всех малых предприятий в 2018 году составила 177,1 тысячи человек, из них 8,4% трудились по совместительству или были привлечены по договорам гражданско-правового характера. В связи с особой спецификой работа вне штата характерна для радиовещания (34%), страхования (22%), организации досуга и развлечений (17%). Еще в ряде видов деятельности (рыболовство, лесозаготовка, обработка вторсырья, здравоохранение, информационные технологии, работа на рынке недвижимости, профессиональная, научная и техническая деятельность и др.) доля таких работников - 13 - 15%. При небольшом коллективе доля совместителей и работающих по договорам может составлять до половины и более.

Зарплата составила в среднем 24,5 тысячи рублей в месяц (без микроуровня - 28,2). Как и в крупном бизнесе, существует заметная дифференциация заработков в зависимости от сферы приложения сил. Здесь тоже выше ценится труд на добывающих предприятиях - 47 тысяч рублей, нефте- и газопромысел обеспечивает более 70 тысяч в месяц.

Свыше 40 тысяч рублей можно зарабатывать в малом бизнесе, занимаясь денежным посредничеством, строительством инженерных коммуникаций, удалением загрязнений и отходов, производством контрольно-измерительных приборов и часов, транспортных средств. Средний заработок в рыболовстве составил 52 тысячи, на предприятиях по литью металлов - 63 тысячи рублей.

Годовой оборот малых предприятий области - 633,1 млрд рублей, в том числе 45% составляет отгрузка товаров собственного производства, работы и услуги, выполненные собственными силами, остальное - перепродажа товаров. Инвестировано в основной капитал 5,7 млрд рублей.

На количественно преобладающие микропредприятия приходится 45% всех работников, 46% общего оборота и 49% объема инвестиций малых предприятий. Вопреки своим скромным размерам в деле заботы о завтрашнем дне хозяйствующие субъекты микроуровня совсем не уступают другим малым предприятиям, а даже чуть превосходят их: по отношению к годовому обороту инвестиции составили соответственно 0,96% и 0,86%.

Но вложения в свое будущее делают далеко не все представители малого бизнеса. В 2018 году малые предприятия (без микроуровня) многих видов деятельности не инвестировали вовсе или вложения были незначительными (менее 0,1% по отношению к годовому обороту). На общем фоне выделяется малый бизнес, работающий в химическом производстве, вложивший в свое развитие 29,3 млн рублей (9,8% к обороту). При среднем уровне инвестирования 0,9% к обороту можно отметить также малые предприятия, занятые лесоводством и лесозаготовками (их показатель 5,5%), добычей металлических руд (4,7%).

В целом малый бизнес очень осторожен в инвестировании. Если в областном объеме отгрузки собственной продукции, работ, услуг доля всех малых предприятий составляет 15%, то в объеме инвестиций - менее 2%.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Светлана Васильева, директор автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Василек»:

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- В 2011 году моему третьему ребенку исполнился 1 год. Пришло время подумать о дошкольном образовании, а очереди в детские сады тогда были просто безумными. Две недели я водила ребенка в частный садик, устроившись туда же воспитателем. Присматривалась, как там все организовано, а потом решила: если хочешь сделать хорошо - сделай сам.

Это был действительно бизнес с нуля. Стартовый капитал - 140 тысяч рублей, из которых большая часть - кредит. Тем не менее сейчас, спустя 8 лет, я понимаю, что риск был оправдан, игра стоила свеч. Самое главное при открытии бизнеса - разбираться в том, что ты собираешься делать. Одна из моих специальностей - учитель экономики, и составлять бизнес-планы - часть профессии. При этом я, конечно же, педагог, а по второй специальности еще и менеджер организаций. Так что здесь все сошлось, нужно было просто правильно применить свои знания.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Илья Степанов, бизнес-тренер, эксперт в сфере эмоционального интеллекта и управляемой коммуникации:

- Чтобы привлекать в бизнес новых партнеров и инвесторов, важно уметь договариваться. Существует техника эффективных переговоров ЕСЛИ вместо НЕТ. Она помогает понять, на что готов пойти собеседник, чтобы получить согласие.

В чем суть техники? Заменяйте в переговорах НЕТ (отказ) на ЕСЛИ (поиск возможных условий).

Как это выглядит во время переговоров?

Когда предлагают вам:

- Если я куплю эти кресла в офис, вы сделаете скидку?

Или:

- Согласен купить эти кресла в офис, если вы предоставите средство по уходу за ними.

Когда предлагаете вы:

- Конечно, я сделаю скидку на эту партию товара, но только если вы дополнительно купите ящик для хранения.

Или:

- Если бы я скинул цену до ..., были бы вы готовы купить эту партию товара?

Как противостоять технике ЕСЛИ вместо НЕТ?

1. Изучите, что предлагает собеседник, - предложение может быть действительно выгодным.

2. На каждое ЕСЛИ собеседника отвечайте своим ЕСЛИ, добиваясь выгодного и равноправного решения для двух сторон.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Евгений Ефремов, основатель и идейный вдохновитель проекта арт-завода «Доренберг»:

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- В бизнесе нет места личному, причем абсолютно. Многие предприниматели совершают ошибки, начиная работать с товарищами, в которых они потом разочаровываются. В России есть такое негласное правило: не веди бизнес с родственниками и с друзьями. Еще один совет: если вы накопили 1 миллион рублей и хотите начать бизнес, но не знаете какой и зачем, то лучше эти деньги сразу кому-то подарить.

Важно изначально провести серьезный анализ, чтобы понять, кому будет интересен ваш бизнес, какие проблемы людей или компаний он поможет решить, как вы хотите зарабатывать деньги. Русская пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь» подходит сюда как нельзя кстати.

Если желание стать предпринимателем есть, а деньги отсутствуют, то выход из положения тоже можно найти. Если ты умеешь управлять рублем, то ты умеешь управлять миллионом. Некоторые финансовые организации сегодня дают возможность инвестировать от 100 рублей. С такой суммой, конечно, не обогатишься, но потрудившись на любой работе, можно накопить, к примеру, 100 тысяч рублей. С помощью этих денег, изучая ситуацию на фондовом рынке, уже можно заработать денег. В интернете миллионы различных онлайн-курсов, которые можно пройти бесплатно и научиться чему угодно. Сейчас все дороги открыты. Главное, захотеть.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Евгений Орлан, основатель школы «Атланты бизнеса»:

- Важный вопрос для любого бизнеса - как увеличить конверсию продаж? Есть четыре простых правила.

1. Узнайте клиентов - кто они, какие у них потребности, проблемы, сомнения. Определите, как вы помогаете клиентам, почему они должны купить сейчас и именно у вас.

2. Внедрите сценарии продаж - расшифруйте записи звонков, определите ошибки и выделите удачные формулировки, составьте алгоритм разговора, прорепетируйте сценарий, проверьте на клиентах и замерьте конверсию.

3. Контролируйте звонки - разработайте внутреннюю и внешнюю системы оценки (чек-лист по звонку, оценка обслуживания клиентом после разговора).

4. Свяжите систему мотивации с KPI - сделайте так, чтобы менеджеры стремились к перевыполнению плана (премии, статусы, привилегии).