«Я предприниматель до мозга костей»

Множество разноплановых видов бизнеса, активная общественная деятельность, благотворительность, семья, пятеро детей - и все это об Александре Соболеве, который считает себя предпринимателем до мозга костей.

Продавал марки, собирал бутылки

- Я начал заниматься бизнесом с 6 лет, тогда еще был Советский Союз, - рассказывает Александр. - В то время появились жевательные резинки с вкладышами, которыми играли дети. Я разработал собственную методику, ходил по школам, выигрывал эти вкладыши, но быстро понял, что они не представляют никакой ценности. Однако к этому времени у меня была накоплена хорошая коллекция дореволюционных марок - я их покупал и выгодно продавал. Затем, как и многие ребята в те годы, начал собирать бутылки. Сначала просто просил выпивающих на улице людей отдать мне пустую тару, а потом пошел дальше: поехал на завод, взял у них ящики и организовал на рынке что-то типа приемного пункта.

Деньги Александр тогда зарабатывал исключительно для своей семьи. В начале 1990-х его отцу не платили зарплату больше года. Ближе к 2000-м молодой предприниматель одновременно запустил три проекта: занимался организацией студенческих мероприятий, привозил в Иркутск московских артистов, а также писал курсовые работы, рефераты и дипломы.

- За свою жизнь я написал 940 работ на заказ, в том числе порядка 150 дипломов. За деньги. Это приносило хороший доход, но получать еще больше позволил инновационный проект в сфере золотодобычи.

Стать таким разносторонним человеком Александру помогла собственная программа обучения. Получая первое высшее образование в госуниверситете, он ходил на лекции в разные вузы Иркутска. Также много ездил по стране и проходил всевозможные краткосрочные курсы.

- Нужно для себя решить, кем ты хочешь быть, и понять, что ты для этого делаешь каждый день своей жизни, - советует Соболев. - Считается, что бизнесменами рождаются, и что таких людей в мире от 2% до 4%. Я родился предпринимателем, но при этом уверен, что благодаря специальным методикам обучения и хорошим наставникам из среднестатистического человека можно сделать хорошего бизнесмена.

В поисках смысла жизни

Сейчас Александр Соболев - руководитель общественного объединения «Благотворительный фонд «Оберег», президент Лиги молодых предпринимателей Иркутской области, эксперт по инновационному бизнесу.

Его не увидишь в дорогих магазинах, ресторанах и отелях. Предприниматель, у которого около 70 проектов, ездит на машине десятилетней давности, одежду старается покупать не чаще, чем раз в полгода.

- Вещи не доставляют мне никакого удовольствия, - утверждает он.

Фонд «Оберег», который помогает оказавшимся в трудной ситуации мамам с детьми и людям без определенного места жительства, Александр организовал 15 лет назад. Большая часть заработанных в бизнесе денег идет именно туда. Почему он это делает, интересует многих.

- Легкая форма сумасшествия, - признается Соболев. - Поиск смысла жизни. Многие мне дают советы на это счет: лучше бы животным помог, леса восстанавливал, больше семьей занимался, отдал деньги друзьям и т.п. Но у меня свое понимание мира. Я делаю так, как считаю нужным.

Наряду с благотворительными проектами предприниматель развивает и коммерческие. Таковых целых 68, и неуспешными он считает лишь 20.

В Иркутске Александр Соболев открыл несколько квест-кафе, лазертаг, продолжает заниматься индустрией праздников. Также у него есть агентство недвижимости, больше ориентированное на загородные объекты, предприятие по производству сувениров и даже организация, которая предоставляет услуги по проверке людей на детекторе лжи.

- Сейчас я не очень хороший бизнесмен, - переходит к самокритике Александр. - Если брошу заниматься общественной деятельностью и начну меньше времени уделять семье, то через год, бьюсь об заклад, на 40% увеличу прибыль своих предприятий. В настоящее же время я благодарен партнерам по бизнесу, которые терпят мои причуды с благотворительностью.

Предприниматель поделился и своими переживаниями по поводу потерянных когда-то больших денег, вложенных в строительство нефтеперерабатывающего завода.

- Я думал развиваться в сфере инновационного бизнеса, потому что был хороший опыт сотрудничества с предприятиями золотодобывающей промышленности. Познакомился с инженерами, которые заверили, что умеют правильно перегонять нефть. Я потратил сначала два миллиона рублей, потом еще и еще. Когда сумма выросла до 10 миллионов, а завод все не открывался, я отказался от этой идеи.

К слову, сейчас у Александра тоже есть несколько инновационных проектов, в том числе успешных. Но говоря о своих мечтах, он вновь возвращается к фонду «Оберег», и отмечает, что хотел бы построить в центре города новое здание, в котором оказавшимся в сложном положении людям было бы комфортно.

- У меня есть стремление прожить жизнь не просто так, а сделать что-то полезное, - заявляет Соболев.

Он постоянно разрабатывает новые проекты. Один из них, связанный с экологией жилища, думает запустить к новому году.

На вопрос об обязательных качествах и чертах, которые должны быть у каждого предпринимателя, отвечает коротко: интуиция, умение считать и держать удар.

- Самое классное в предпринимательстве - это уровень свободы, которого достигает человек. Бизнес сопряжен со многим количеством сложностей, но когда ты их преодолеваешь, жизнь становится действительно прекрасной, - говорит Александр.

Предприниматель организовал квест-комнаты… Фото: Архив героя публикации

… и создал лазертаг. Фото: Архив героя публикации

Новый проект фонда «Оберег» - «Поиск пропавших детей». Фото: Архив героя публикации

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Одну из первых заметок о Соболеве написали в «Комсомольской правде»

В конце 1990-х годов Александр Соболев победил в нескольких интеллектуальных олимпиадах, дважды был президентским стипендиатом - единственным, кстати, на тот момент в России.

- Ко мне пришла симпатичная девушка из «Комсомольской правды». Мы долго беседовали о смысле жизни, - вспоминает Александр. - Статья потом вышла под заголовком «Я люблю слушать лекции, лежа на последней парте». И действительно, воспринимать информацию в лежачем положении мне куда как легче.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Вся жизнь - маркетинг

За плечами у Александра Соболева два высших образования и множество различных курсов, в том числе две недели он учился у известного политтехнолога Алексея Ситникова, который в 1996 году работал в штабе Бориса Ельцина.

- Ситников учил: если вы любите какого-то человека, модель телефона, марку машины, - знайте, что, все это, возможно, вы не любите, потому что такие специалисты, как он, очень много работали, чтобы научить вас все это любить. Кадры на телевидении, реклама, киногерои - все это вместе формирует какую-то любовь или привязанность. Вся наша жизнь - это маркетинг. Нами манипулируют.

Мероприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются при поддержке Минэкономразвития России и Министерства экономического развития Иркутской области.