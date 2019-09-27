2019-09-27T13:23:20+03:00
Происшествия

"Помогите, тону!": экипаж теплохода спас рыбака на реке Лена

Мужчина выпал из лодки и запутался в сетях
Любовь АРБАТСКАЯ
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Экипаж теплохода спас тонущего рыбака на реке Лена. Фото: ООО «Верхнеленское речное пароходство».Экипаж теплохода спас тонущего рыбака на реке Лена. Фото: ООО «Верхнеленское речное пароходство».
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- Помогите, кто-нибудь! Тону! – кричал во весь голос рыбак, захлебываясь в реке Лена вблизи Усть-Кута.

Воскресный вечер, темнота, вокруг - ни души. Мужчина выпал из лодки, запутался в собственных рыболовных сетях и выбраться никак не мог. Лена - речка бурная, течение быстрое, унести может в два счета. Страшно! Сибиряк, наверное, уже отчаялся, что кто-нибудь его услышит и придет на помощь. Но чудо свершилось.

Мимо как раз проходил сухогрузный теплоход. Члены экипажа услышали крики, посветили на поверхность воды прожекторами.

- Человек тонет, надо спасать! - мгновенно сообразили речники.

В считанные секунды спустили с теплохода лодку, прыгнули в нее и поплыли к рыбаку. Высвободили его из сетей, посадили к себе. Наверняка, они бы гостеприимно забрали сибиряка на теплоход и позаботились бы о нем. Но он попросился на берег.

- Мы отвезли рыбака и лодку на сушу, где стояла его машина, - рассказал капитан-механик Алексей Петрук.

Спасители убедились, что с мужчиной все в порядке, и он сам доберется до дома, да вернулись в плаванье. Наград, конечно же, не ждали – лишь от души порадовались, что сохранили человеку жизнь. Тем не менее, руководство речной компании, в которой работают герои, решило поощрить весь экипаж: капитана-механика Алексея Петрука, старшего помощника Вячеслава Наумова, третьего помощника Алексея Новикова и рулевого моториста Юрия Перевалова. К слову, Вячеслав Наумов спасает утопающих не в первый раз – у него уже есть грамота за такой смелый поступок.

Напомним, недавно отличились их коллеги с танкера «Байкал». Они выручили экипаж тонущего в реке Лена теплохода «Алимов». Как все было? Посреди ночи баржа вдруг дала течь. Полтора часа судоводители откачивали воду помпой, а когда бензин закончился, судно быстро пошло ко дну. Хоть прыгай за борт в ледяную воду, чтобы добраться до берега. Повезло, что рядом оказался «Байкал» - когда речников перевезли на этот теплоход, их баржа скрылась под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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