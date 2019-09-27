Цены на новостройки Иркутска за лето выросли на 6,6%

Цены на новостройки Иркутска за лето выросли, это факт. Причем в нашем городе квартиры подорожали больше, чем во всех остальных крупных городах России - на 6,6%. Если в июне квадратный метр стоил 60426 рубля, то в августе - уже 64396 рублей! Это данные исследования Domofond.ru. Сами горожане тоже ощутили скачок цен. Так, иркутянка Елена Сергеева целых четыре месяца не может найти квартиру по душе и не за баснословные деньги.

- Новостройки дорожают с каждым месяцем! – удивляется Елена. - Причем не только в строящихся высотках, но и в домах, которым уже по 10 лет. Особенно кусается ценник на квадраты в Октябрьском округе. Судя по объявлениям в интернете, «евродвушка» с хорошим ремонтом площадью 45 квадратных метров обойдется в кругленькую сумму - от 3,5 до 4 миллионов рублей. Можно немного сэкономить и поселиться в такой же квартире в Свердловском или Правобережном округе за 3,1-3,2 миллиона, а то и меньше. Но все равно дорого!

Почему этим летом выросли цены на новостройки в Иркутске? Специалисты говорят, что причин много.

- Стоимость, в первую очередь, зависит от спроса, - поясняет риелтор Александр Козлов. - Лето - это всегда сезон продаж, люди активно переезжают в новое жилье. Потому что у многих отпуск, да и тепло, что удобно для ремонта. Поэтому продавцы смело повышают ценник. А еще сыграл роль закон об эскроу-счетах.

Напомним, с 1 июля застройщики берут деньги на возведение зданий не напрямую у будущих жильцов, а в банке. Такая схема создана для того, чтобы избежать обмана дольщиков. Так что компании привыкают к новым условиям, слабые, понятно, уходят с рынка, а оставшиеся - слегка наценивают.

- Да, из-за эскроу-счетов стоимость недвижимости поднялась, но не критично, - успокаивает Александр Козлов. – Застройщики ведь при всем желании не могут сильно повысить цены, иначе квартиры просто не будут покупать. Так что они вынуждены подстраиваться под рынок. К тому же, еще остается нераспроданное жилье, не попавшее под закон. Так что выбор есть.

- Например, в Свердловском районе в районе Академического моста есть уютные, отремонтированные студии площадью 25-27 квадратов за 2,2-2,4 миллиона рублей, - подхватывает специалист по недвижимости Евгений Ерин. - Недешево, конечно, но жилье все равно разбирают. Тем более, ипотечные ставки снижаются, молодым парам становится проще обзавестись семейным гнездышком.

Риелторы говорят, что на стоимости жилья может отразиться и катастрофический паводок, разрушивший этим летом сотни домов в Иркутской области. Но сейчас это влияние не слишком заметно.

- Жители Тулуна просят подобрать им квартиры по сертификатам, но пока такие сделки в Иркутске - редкость, - говорит риелтор Александр Козлов. - Многие пострадавшие от паводка остаются в родном городе или переселяются в Ангарск, Усолье-Сибирское.

А что на «вторичке»? Даже в хрущевке апартаменты влетят в копеечку. Однокомнатная квартира в центре Иркутска обойдется в среднем в 2,2 миллиона рублей, в отдаленных районах вроде Ново-Ленино – в 1,7 миллиона.При этом специалисты успокаивают – скачок цен не катастрофичный. Ближе к зиме спрос на квартиры, возможно, упадет, и тогда на покупке можно будет сэкономить.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Грошева, декан Сибирско-Американского факультета ИГУ:

«Покупка квартиры – отличный способ вложить деньги»

Новостройки Иркутска и так дороже, чем в других сибирских городах - например, в Красноярске, но цены растут и дальше. От чего это зависит, помимо сезонности и закона об отмене долевого строительства? Иркутяне уверены, что недвижимость – это неплохой способ вложить деньги. Ведь квартиру всегда можно сдать в аренду и за счет этого выплатить ипотеку, или выгодно перепродать. Спрос на жилье высокий, поэтому и цены на новостройки в Иркутске соответствующие.

КОНКРЕТНО

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