Накопления иркутян обманом переводили в НПФ

- Вы знаете, где ваши накопления на пенсию?

Спроси любого, и почти каждый ответит - конечно, в Пенсионном фонде, где же еще?! Туда каждый месяц бухгалтерия средства перечисляет. Мало кто всерьез интересовался инвестированием и переводил деньги в частные структуры. Больше того. Большинство и не вспоминает про свои пенсионные накопления. Раз компания их в ПФР перечисляет, значит, и деньги там. А как оказалось, средства эти могут оказаться в каком-нибудь негосударственном фонде. Даже если вы сами их туда не переводили и об этом не знаете.

- Во время проверки выяснилось, что в один из НПФ переведены средства без согласия жителей области, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Постарались агенты этого негосударственного пенсионного фонда, которым необходимо было привлечь в его ряды как можно больше членов. Сами же люди об этом и вовсе не знали. Как уточняет прокуратура региона, они не ставили своих подписей на заявлениях и договорах, не выезжали в города, где находятся нотариусы, "удостоверившие" их подписи и уж тем более не уполномочивали удостоверяющие центры на выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи.

В том, кто и как организовал масштабную фальсификацию и подлог заявлений и подписей жителей региона, еще предстоит разобраться следствию. Уже возбуждено 12 уголовных дел, а еще 21 дело направлено для проверки.

-С начала 2019 года прокурорами в суды предъявлено 95 исковых заявлений в интересах граждан к негосударственному пенсионному фонду о признании договоров об обязательном пенсионном страховании недействительными, - сообщает пресс-служба ведомства. -Уже рассмотрено и удовлетворено 24 иска. Работа продолжается.

Прокуратура поясняет, что подобные попытки перевести средства на счета своего фонда у сотрудников НПФ встречаются часто. Их причина - получение максимально возможного комиссионного вознаграждения за незаконный перевод средств.