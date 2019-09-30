Хочешь жить – плати: онколог из Читы брал деньги со смертельно больных за несуществующую очередь

Нехитрую схему, как нечестным путем сделать себе прибавку к зарплате придумал 63-летний заведующий отделения «Забайкальского краевого онкологического диспансера». На протяжении трех лет, врач брал взятки от пациентов за их внеочередную госпитализацию в онкологический диспансер и проведение операций. Объяснял это он тем, что якобы в диспансере огромная очередь, избежать которую можно было, заплатив определенную сумму. На самом деле, никакой очереди не было. Ее хирург просто выдумал. По версии следствия, с одного пациента врач брал в среднем от 10 до 45 тысяч рублей. За эти деньги, он предоставлял больному место в стационаре и квоту на операцию "вне очереди".

- На днях Центральный районный суд Читы признал врача виновным в двух случаях по статье "Получение взятки" и пяти эпизодам по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. – Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, Также ему предстоит заплатить штраф в 350 тысяч рублей.

Кроме того, онколога также лишили права в течение полутора лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.