2019-09-30T08:31:12+03:00
Происшествия

Хочешь жить – плати: онколог из Читы брал деньги со смертельно больных за несуществующую очередь

С одного пациента он «зарабатывал» от 10 до 45 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Хочешь жить – плати: онколог из Читы брал деньги со смертельно больных за несуществующую очередьХочешь жить – плати: онколог из Читы брал деньги со смертельно больных за несуществующую очередьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Нехитрую схему, как нечестным путем сделать себе прибавку к зарплате придумал 63-летний заведующий отделения «Забайкальского краевого онкологического диспансера». На протяжении трех лет, врач брал взятки от пациентов за их внеочередную госпитализацию в онкологический диспансер и проведение операций. Объяснял это он тем, что якобы в диспансере огромная очередь, избежать которую можно было, заплатив определенную сумму. На самом деле, никакой очереди не было. Ее хирург просто выдумал. По версии следствия, с одного пациента врач брал в среднем от 10 до 45 тысяч рублей. За эти деньги, он предоставлял больному место в стационаре и квоту на операцию "вне очереди".

- На днях Центральный районный суд Читы признал врача виновным в двух случаях по статье "Получение взятки" и пяти эпизодам по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. – Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, Также ему предстоит заплатить штраф в 350 тысяч рублей.

Кроме того, онколога также лишили права в течение полутора лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полицейские из Ангарска задержали группу распространителей наркотиков
Александр Ревва и Маша Распутина дали концерт заключенным: в бурятской колонии прошел конкурс перевоплощений
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Иркутске
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири организовала Австрийскую экономическую миссию в Иркутске
Задолжал полмиллиона - отдашь машины: житель Нижнеудинска заплатил налоги, чтобы сохранить авто
Дыру в бюджете вместо грузовика получила семья из Иркутской области
35-летний мужчина с татуировкой на шее пропал в Иркутске
В ДТП на Култукском тракте погибли два человека
Девочки-близняшки погибли на пожаре в Иркутской области
Оркестр, играй: Иркутская филармония открывает концертный сезон
Иркутский «Зенит» всухую проиграл в гостях «Новосибирску»
Ищет людей с помощью ножа: жительница Усолья-Сибирского попала в шоу «Битва экстрасенсов»
Чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ: в состав сборной России вошли три спортсменки из Бурятии
Проезд по улице Цесовская Набережная ограничили в Иркутске
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл дома «Торосу» из Нефтекамска
«Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» и не смогла выйти в финал Кубка России
Выживший: в Бурятии спасают мужчину, которого ударило током в 6 тысяч вольт
"Сниму порчу с унитазов": соцсети развеселило объявление мага-сантехника из Иркутска
Пенсионер в Бурятии погиб, защищая женщину от домогательств
Детская музыкальная школа горела в Бодайбо
Сибиряк на тракторе протаранил автомобиль с сотрудником ДПС
"Моя прелесть": в Бурятии носуха превратилась в Голлума из-за резинового мяча
Гороскоп на 28 сентября от бурятских лам: записываемся на курсы и узнаем новое
Сибирячка погибла в ДТП с двумя иномарками "Тойота Калдина" в Усольском районе
Полицейские нашли украденный у 10-летнего школьника телефон в Шелеховском районе