2019-09-30T14:35:22+03:00
Общество

Спортсменка из Гондураса собрала деньги в соцсетях, чтобы приехать на чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ

Девушка рассказала о своей цели подписчикам в инстаграме, и те ее поддержали
Любовь АРБАТСКАЯ
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Спортсменка из Гондураса собрала деньги в соцсетях, чтобы приехать на чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ. Фото: mantun92.Спортсменка из Гондураса собрала деньги в соцсетях, чтобы приехать на чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ. Фото: mantun92.
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- Хочу поехать в Россию и представить Гондурас на чемпионате мира по боксу! - такой восторженный пост в соцсетях написала жительница республики, что находится на другом континенте.

Девушка по имени Maria Antunez выложила в инстаграме фото, на котором боксирует, и рассказала о своей мечте подробнее.

- До поездки в Россию осталось всего полторы недели, собрать нужно еще 1300 долларов! - написала девушка. - К сожалению, федерация бокса в Гондурасе не предусматривает бюджет на такие поездки, я должна покрыть расходы самостоятельно.

На самом деле, сумма нужна была больше. Все-таки деньги необходимы на перелет, проживание в другой стране, а еще расходы на продукты, проезд. Девушка продумала все! Часть средств она за два месяца перед этим собрала на краундфандинговой платформе. Но и подписчики в инстаграме ее активно поддержали.

- Это удивительная возможность! - написала девушка. - Пожалуйста, пожертвуйте и поделитесь этой публикацией! Спасибо!

Накануне соревнований девушка гуляет по Улан-Удэ, делая снимки на память. Фото: mantun92.

Накануне соревнований девушка гуляет по Улан-Удэ, делая снимки на память. Фото: mantun92.

И вот деньги собраны. Мечта Maria Antunez исполнилась, она приехала в Улан-Удэ. На ее странице в соцсетях - фотографии сибирских улиц и домов с подписями: "Не позволяйте препятствиям помешать вам достичь цели". И сама спортсменка, счастливая, сияющая, с флагом родного Гондураса.

- Это самое большое соревнование в моей жизни, и я готова! - уверена девушка.

Организаторы чемпионата мира встретили ее в Бурятии и помогают готовиться к состязанием. Ведь приехала она наобум, не зарегистрировалась, не выбрала секунданта. Но разве это преграда? Конечно, нет! Все решаемо. Соревнования по боксу в Улан-Удэ, кстати, начнутся совсем скоро - 3 октября, и продлятся до 13 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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