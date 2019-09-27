Иркутская область развивается благодаря взаимодействию региональной и муниципальной власти

Форум «Земля Иркутская», площадка, где главы территорий Приангарья могут обсудить разные вопросы, поделиться опытом, а также встретиться с руководителями министерств и ведомств региона, на этот раз собрал около 250 глав муниципальных образований Иркутской области.

Как отметил заместитель главы региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, с прошлого года форум, по многочисленным просьбам представителей муниципалитетов, проходит два раза в год - в сентябре и декабре. Сейчас он состоялся уже в шестой раз, а в декабре пройдет еще одно заседание.

За все предыдущие годы этот съезд успел зарекомендовать себя как важная и эффективная площадка взаимодействия. Сейчас его формат несколько видоизменили: в рамках прошедшего форума слово для доклада предоставили главам территорий, которые поделились своими муниципальными практиками в сфере местного самоуправления. Также на встрече были рассмотрены актуальные на сегодняшний день вопросы участия муниципалитетов в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

- Этот форум важен прежде всего потому, что область у нас большая и главы муниципальных образований вряд ли могут просто так где-то встретиться, чтобы обсудить возникающие у них проблемы, поделиться опытом. «Земля Иркутская» дает возможность не только такого общения. На этой площадке мэры и главы могут задать вопросы представителям правительства Иркутской области и получить обратную связь, - отметил Дмитрий Чернышов.

Заместитель губернатора также подчеркнул, что область оказывает муниципалитетам беспрецедентную по своим объемам финансовую помощь.

- В 2015 году общий объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам составлял около 40 млрд рублей. В 2019-м он достиг 75,3 млрд, и это еще не окончательные данные, - сказал он.

Дмитрий Чернышов напомнил, что три года назад была возобновлена системная работа Регионального совета Иркутской области, при котором появились постоянно действующие комиссии. Таким образом, совместная с муниципалитетами отработка различных вопросов идет постоянно.

На форуме «Земля Иркутская» его участники обсудили развитие сельских населенных пунктов, изменения бюджетного законодательства. Главы территорий особо отметили, что Иркутская область сегодня развивается благодаря взаимодействию региональной и муниципальной власти.

Мэр Зиминского района Наталья Никитина рассказала, что в 2018 году бюджет территории превысил 500 млн рублей, в 2019-м - 600 млн рублей, притом что раньше он составляя 300 млн.

- Таких показателей нам удалось достичь благодаря поддержке региональной власти и участию в областных программах, - заявила она.

Виталий Матюха, мэр Усольского района, отметил, что на территории муниципального образования накопились вопросы, которые не решались долгое время. Однако четыре года назад, с приходом губернатора Иркутской области Сергея Левченко, все изменилось.

- За эти годы мы построили много социальных объектов. Например, Дом культуры со спортивным залом в поселке Железнодорожном, который там ждали 30 лет. Только в 2019 году мы возвели два детских сада. Сейчас проектируем дошкольное учреждение в поселке Хайта. И главный момент: начались капитальный ремонт и реконструкция дорог.

Владимир Самойлович, мэр Заларинского района, обратил внимание на то, что за прошедшие четыре года на территории муниципалитета было построено и продолжает возводиться большое количество социальных объектов.

- У нас открылось два новых Дома культуры, и сейчас строится еще два. В Тырети возведен физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом. В Заларях завершается строительство бассейна. В сельской местности появилось больше десятка многофункциональных спортивных площадок. Проложено около 25 км локальных водопроводов. В следующем году будет завершен очень важный проект по строительству путепровода через железную дорогу в поселке Залари. Какие бы проблемы не возникали в районе, мы ощущаем поддержку правительства Иркутской области и совместно их решаем, - подчеркнул Владимир Самойлович.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин тоже акцентировал внимание на росте объемов строительства социальных объектов.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Мы возвели школу в Кривой Луке, капитально отремонтировали образовательное учреждение № 3 города Киренска, сдали в райцентре детский сад № 1. В этом году после реконструкции открыли стадион «Водник», - сообщил он.

Мэр Саянска Олег Боровский в качестве показателя развития территории привел объем бюджета.

Мэр Саянска Олег Боровский. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- В 2014 году в казне Саянска было 750 млн рублей. Прошлый, 2018-й год, мы завершили с бюджетом в 1,5 млрд рублей. Это говорит о многом. Я уверен, что наши финансовые возможности будут расти и дальше. В городе за последнее время произошли серьезные изменения: ремонтируются дороги, строятся социальные объекты. Большие планы мы связываем с присвоением Саянску статуса территории опережающего социально-экономического развития. Вместе, во взаимодействии с правительством Иркутской области, мы сможем решить многие задачи, - подчеркнул Олег Боровский.

НАША СПРАВКА

Первый образовательный форум «Земля Иркутская» был проведен в 2015 году. В нем приняли участие 150 глав муниципальных образований Приангарья.

В начале 2016 года форум был отмечен аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе как положительный опыт. В 2019-м, по распоряжению губернатора региона, «Земля Иркутская» прошла 26 - 27 сентября в рамках празднования Дней Иркутской области.