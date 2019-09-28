2019-09-28T11:03:31+03:00
Дом. Семья

Бросили умирать: дворняга, сбитая автомобилем, неделю ползала со сломанной спиной в поисках еды

Собака из Усолья-Сибирского чудом выжила - волонтеры выходили ее и даже заказали коляску [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Бросили умирать: дворняга, сбитая автомобилем, неделю ползала со сломанной спиной в поисках еды. Фото: mv__38.Бросили умирать: дворняга, сбитая автомобилем, неделю ползала со сломанной спиной в поисках еды. Фото: mv__38.
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Ползал по асфальту, стирая задние лапы в кровь. Пес Бим, как его назвали волонтеры из ангарского приюта для животных, очень хотел жить. Недавно собаку сбил автомобиль возле заправки в Усолье-Сибирском. Водитель, судя по всему, даже не остановился и не посмотрел, что с псом. А у него оказался сломан позвоночник. Из-за этого заднюю часть тела, в том числе лапы, дворняга перестала чувствовать. Зато почувствовала страшную боль.

Но пес не лег на землю умирать, нет. Желание жить было сильнее боли и страха. Он боролся. Упорно ползал по дороге на передних лапах, волоча задние и стирая их в кровь, до самых костей - надеялся найти еду, чтобы не погибнуть от голода. Никто из проезжающих мимо автомобилистов его не подбирал, чтобы отвезти к ветеринару или в приют. Так пес мучился неделю, теряя силы с каждым днем.

К счастью, он все-таки оказался в руках волонтеров.

- Собака мучилась от ужасной боли, - рассказывает основатель приюта для животных в Ангарске «Жизнь dog» Вадим Матвиенко. – Мы с ним объехали три ветклиники, показали снимки разным врачам. У пса - перелом позвоночника и разрушены некоторые внутренние органы. Медики сказали, что его уже не спасти…

Но усыпить его рука не поднялась. С таким-то желанием жить Бим был просто обязан поправиться! И волонтеры стали его выхаживать, надеясь на чудо. Возили каждый день на уколы и перевязки, лечили, заботились. И надежда появилась.

Сбитую машиной собаку бросили умирать в Усолье-Сибирском, но она выжила..Видео: mv__38.

- За пару недель Биму стало гораздо лучше, - рассказывает Вадим. – У него очень сильные мышцы спины, поэтому он ловко и быстро передвигается: ползает, садится сам. С аппетитом кушает. Ходить он точно больше не сможет, но ездить на коляске – вполне!

Кстати, коляска для Бима уже заказана и придет со дня на день. Ну а пока ему сшили специальный костюмчик на заднюю часть тела, чтобы он не стирал лапы в кровь, пока ползает.

- Ему очень понравился костюм, сначала было не привычно из-за шуршания, а сейчас он довольный, - улыбается Вадим Матвиенко. – Скоро Бим будет ездить на коляске и радоваться жизни.

Пока он живет в приюте, ну а потом, возможно, для пса найдутся добрые и надежные хозяева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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