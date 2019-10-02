2019-10-02T13:03:02+03:00
Здоровье

"Она съела 2 килограмма волос": врачи достали тугой комок из желудка 19-летней девушки

Жительница Бурятии имела вредную привычку покусывать кончики своих кос [фото]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Она съела 2 килограмма волос": врачи достали тугой комок из желудка 19-летней девушки."Она съела 2 килограмма волос": врачи достали тугой комок из желудка 19-летней девушки.
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-Наверное, аппендицит! Такие сильные боли, что терпеть нельзя, - 19-летней девушке из Улан-Удэ пришлось вызвать врачей. -И рвота, и слабость.

Так в хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи попала девушка, о необычной истории болезни которой вскоре узнала вся больница. Скрывать было никак нельзя - ведь могут быть и еще подобные случаи, которые начинаются с такой "безобидной" и "милой" привычки покусывать кончики волос.

-После проведенного обследования врачи обнаружили у пациентки в желудке инородное тело, - сообщает пресс-служба Минздрава республики Бурятия. - Оно занимало практически весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки.

Была назначена срочная операция. Доктора удалили из желудка девушки большой и плотный комок волос размером 50 на 10 сантиметров. Его вес - около двух килограммов. После того. как волосы удалили, девушка выписалась из больницы и быстро пошла на поправку. Молодой организм позволит ей быстро прийти в себя.

Те самые два килограмма волос.

Те самые два килограмма волос.

- Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос, - рассказывает хирург Батор Дондоков, который руководил этой операцией. - В этом случае основная группа риска - девочки до 8 лет. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там. И в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос. Поэтому мы просим родителей внимательнее присматриваться к привычкам своих детей.

Мама пациентки и подумать не могла, что причина проблем с желудком у ее дочери кроется в этом. Говорит, что ее дочь особых болей никогда не чувствовала, ела всегда мало. И очень благодарит медиков, внимательность которых спасла ей жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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