Бакланов обвинили в уничтожении тайги на Байкале

Спроси любого жителя побережья Байкала, он сходу ответит: баклан - птица вредная. Съедает много рыбы. Конечно, можно возразить - мол, и чайки на омуля и хариуса охотятся. Так-то оно так, но бакланы живут огромными колониями, а потому съестное уничтожают тоннами. Не так давно против этих птиц появились новые обвинения. На этот раз - в уничтожении лесов. В Центре защиты леса республики Бурятия считают, что на самотек этот процесс пускать нельзя. Вот как описывают ситуацию в ведомстве.

"Сотрудник филиала ФБУ «Рослесозащита» побывал этим летом в Чивыркуйском заливе Забайкальского национального парка. Есть там остров Голый.

Увидев мертвые деревья на нем, спросил у капитана:

– Был пожар?

- Нет. Это бакланы.

Вековые сосны стоят по всему острову как изваяния, выгоревшие от ядовитого помета. Теперь этот остров действительно голый. Такая же картина наблюдается на берегу озера Бармашевое. А этих бакланов там тысячи. Летят стая за стаей. В каждой не менее 50 особей. Все скальные выходы буквально облеплены ими."

Сотрудники Рослесозащиты справедливо предположили, что погибшего леса много больше. И вскоре к причинам гибели тайги добавится ее исчезновение по вине бакланов. Специалисты по охране леса предлагают задуматься о регулировании их численности. А проще говоря - об отстреле.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Орнитолог Игорь Фефелов

"Бакланов не было на Байкале 40 лет"

-Бакланы вернулись на озеро лет 14 назад. И с каждым годом их колонии, конечно, растут. А до этого, в конце 60-х, они практически исчезли с Байкала. Точно причин этого я не знаю, но думаю, что их просто истребили рыбаки. Ведь вокруг озера действовало много рыбозаводов, омуль ловили тоннами. А баклан - он кто? Конкурент. Ведь эти птицы гнездятся огромными колониями и для прокорма им действительно надо много рыбы, а ничем другим, как, например, чайка, они не питаются. В 90 - х ситуация с добычей омуля изменилась, осталось лишь несколько крупных предприятий. Отстрел бакланов прекратился и птицы постепенно вернулись. Сейчас их на Байкале примерно столько же, сколько было, скорее всего, до заселения этих земель первопроходцами, лет 300-400 назад. Почему? Вопрос!

Что касается уничтожения деревьев, то да, и это факт. На скалах и на деревьях, где гнездятся колонии бакланов, растительность исчезает. Помет у них действительно более едкий, чем у других птиц. И притом их просто очень много одновременно - птицы живут большими колониями, и деревья погибают буквально за несколько лет. С другой стороны, все это происходит локально, бакланы гнездятся не везде. А их уничтожение может привести к другим проблемам, не менее серьезным. Этот вопрос надо серьезно обдумать.

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