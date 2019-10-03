2019-10-03T13:25:32+03:00
Авто

На Байкальском тракте снова приведут в порядок дорожное полотно и ограждения

Работы, которые подрядчик выполняет по гарантии после масштабной реконструкции дороги, завершат до 20 октября
Любовь АРБАТСКАЯ
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На Байкальском тракте - снова ремонт. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.На Байкальском тракте - снова ремонт. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Собрались в Листвянку? Пусть один – Байкальский тракт. И, согласитесь, в последние годы дорога кардинально изменилась. Вспомнить, что было до масштабной реконструкции и что после? Небо и земля. Итак, масштабная реконструкция проходила еще в 2016-2017 годах, в порядок привели участок с 12 по 21 километры, обустроили удобную развязку.

- После обновления тракта автомобили могут двигаться по раздельным полосам в оба направления, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - На магистрали появились четыре остановки с тротуарами и освещением для тех, кто ездит с дач или поселков в город на маршрутках. Кроме того, к населенным пунктам Пивовариха и Молодежный сделали новые подъезды.

Автомобилисты подтверждают - ездить по Байкальскому тракту стало комфортнее. Но спустя пару лет после реконструкции трасса, увы, уже неидеальна. Сибирский суровый климат, дожди и снег, понемногу разрушают асфальт. На некоторых участках дорожное полотно, что называется, «просело». Поэтому Байкальский тракт снова обновляют. Так, в июне подрядчик приводил в порядок проезжую часть вблизи реки Волчий ключ, ТЦ «Новая дача» и дороги на Пивовариху, но до конца работу так и не довел.

- Сотрудники организации объяснили это тем, что летом направляли свою технику на ликвидацию последствий ЧС после наводнения, - поясняют в региональном правительстве. - В конце концов, подрядчику разрешили привести дорогу в полный порядок к 20 октября.

Итак, что предстоит сделать? На 15-м километре Байкальского тракта, если двигаться из Листвянки в сторону Иркутска, на дороге образовалась впадина, асфальт заменят. Такая же беда - на проезжей части возле деревни Новолисиха, дорожное полотно также переуложат. Далее. Возле моста через реку Волчий ключ и поворота в поселок Молодежный отрегулируют высоту барьерного ограждения и укрепят обочины.

Если подрядчик не уложится в срок, заплатит штрафы, поскольку на реконструкцию магистрали еще действует гарантия. А деньги обновление Байкальского тракта были потрачены немалые – за два года более 2,9 миллиардов рублей из областной и федеральной казны.

А теперь ответ на главный вопрос – ограничат ли на магистрали движение? Спешим обрадовать автомобилистов – нет. Ремонтные работы будут проводить без крайних мер, но пробки, вероятно, особенно в часы-пик и выходные все-таки неизбежны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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