2019-10-03T07:24:06+03:00
Общество

«Пожилым нужна забота»: жизнь в пансионате «Мирра» способствует долголетию

В пансионате для пожилых и нуждающихся в уходе «Мирра» постояльцы ведут полноценный образ жизни
Анна ПАВЛОВА
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Пансионат расположен в уютном, благоустроенном зданииПансионат расположен в уютном, благоустроенном здании
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Сеть пансионатов «Мирра» обеспечивает уход за пожилыми людьми, требующими профессиональной круглосуточной заботы. Специалисты высокого класса помогают восстанавливаться после инсульта, инфаркта, облегчают состояние больных с переломами шейки бедра, деменцией и болезнью Альцгеймера. В пансионате «Мирра» в Иркутске есть комфортабельные комнаты на одного и двух человек. Об условиях жизни пожилых людей рассказывает «КП» управляющий сетью пансионатов «Мирра» Марк Семенович Пинский.

Решаем социальную проблему

В связи с повышением продолжительности жизни в нашей стране выросло число людей пожилого и старшего возраста. Увеличилось и количество заболеваний, характерных для этого возраста. К таким заболеваниям в первую очередь относятся деменция и болезнь Альцгеймера. Серьезные проблемы приносят нарушения обменных процессов, они, в частности, ведут к таким тяжелым травмам, как перелом шейки бедра.

- Наш пансионат занимается уходом и оказанием помощи именно этой категории населения, - говорит Марк Пинский. - Пожилые люди в таком состоянии уже не могут обслуживать себя сами и вынуждены обращаться за помощью к родным, чтобы те ухаживали за ними и оказывали всестороннюю помощь. Но ведь далеко не у всех родственников этих людей есть такая возможность. А находиться рядом необходимо круглосуточно.

В таких случаях частные пансионаты - палочка-выручалочка как для самих пенсионеров, так и для их родных и близких. Потому как нужно иметь не только время и терпение, но и навыки ухода за больными.

Прекрасные виды из окна приносят живущим в пансионате "Мирра" покой и умиротворение

Прекрасные виды из окна приносят живущим в пансионате "Мирра" покой и умиротворение

Сиделка или пансионат?

Человек с выходом на пенсию зачастую становится очень одиноким, а в случае болезни еще и изолированным. Вечно утомленный родственник или сиделка - не всегда выход, ведь проблема одиночества не решается. Человек на протяжении всей жизни должен иметь возможность общаться, получать положительные эмоции. Кроме того, за счет числа постояльцев стоимость пребывания в пансионате обходится дешевле, чем услуги сиделки. Что касается посещений родственников, то они возможны практически в любое удобное время.

- У нас живут пожилые, которым в силу болезни или потери памяти сложно находиться одним. А также лежачие, - продолжает Марк Пинский. - За всеми постояльцами осуществляется круглосуточный уход. Пока человек жив, он должен общаться: в любом состоянии, при любом заболевании. Наши сиделки проходят тщательный отбор. Это люди с соответствующей ментальностью, характером, которые хотят помочь, знают, как помочь и помогают. Я очень благодарен этим людям, которые справляются со столь нелегкой и ответственной работой.

Общение друг с другом, интерес к жизни - все это способствует активному долголетию

Общение друг с другом, интерес к жизни - все это способствует активному долголетию

Конечно, необходимо понимать, что пансионат занимается уходом только за лицами пожилого и старшего возраста. Оказание медицинской помощи - не их профиль.

- В силу законодательства РФ мы не имеем прав на оказание медицинской помощи, - поясняет Марк Пинский. - Если человеку необходима помощь медиков, а такое, понятно, случается, мы вызываем скорую помощь. Врачи решают, направить его в стационар или же есть возможность назначить лечение в стенах нашего пансионата. Если лечение определяется на месте, то мы своевременно даем проживающим предназначенные препараты.

Разве ж это не забота о близких - дать им такие условия, какие предоставляются в пансионате!

- Не следует испытывать комплекс вины перед своими родными, обращаясь к нам за помощью, - продолжает Марк Пинский. - Ведь пожилые люди заслужили внимательное к себе отношение и уход.

К постояльцам пансионата часто приезжают с концертами коллективы художественной самодеятельности

К постояльцам пансионата часто приезжают с концертами коллективы художественной самодеятельности

КОНТАКТЫ

Иркутск, ул. Култукская, 99/11

Иркутск-2, ул. Гравийная, городок авиастроителей

+7 (3952) 567-377

www.mirra-38.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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