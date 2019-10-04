"Покумекаем, не тележась": переводим с "сибирского" на русский

Ну что, поехали? Тележиться не придется, надо быстро. Тем более, что слова гадать - не пимы катать. Кто не понял - " он тележится" говорят про тех, кто все делает медленно. А пимы это вообще-то валенки.

В Сибири много своих словечек и иногда настолько своих, что в Иркутске не понимают тех, кто живет в Кемерово или Красноярске. Люди, оттуда, например, весной частенько ходят "по колбу". А на Байкале, если ее и собирают, то только как черемшу. Другое дело -булка хлеба. Тут все понятно - одна буханка, кирпичик серого или белого. А не, как поймут в Петербурге, булочка. Булочка это вообще несерьезно.

Будете в деревне в гостях и услышите, что к вам собираются приехать обыденкой -тоже не удивляйтесь. Обыденка - это не электричка какая-то, не мотаня ( местный поезд) и не что-то там еще. Это поездка "об один день", без ночевки, если что. Но почаевать у знакомых времени точно хватит. И суп подадут, и второе, и салат. Обедом накормят, одним словом.

Уже интересно? ! Вперед!!! Приступаем. В нашем околотке не медлят.