2019-10-04T12:38:52+03:00
Общество

«Это мы с ребятами мою жену разыгрывали»: депутат думы Тулуна объяснил скандальное видео пьяного заезда

Герой отвязного ролика клянется, что водку в машине они с друзьями не хлестали, разве что на красный свет проехали [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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«Это мы с ребятами мою жену разыгрывали»: депутат думы Тулуна объяснил скандальное видео пьяного заезда.«Это мы с ребятами мою жену разыгрывали»: депутат думы Тулуна объяснил скандальное видео пьяного заезда.
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Три мужика в машине хлещут водку по-русски – «из горла», не останавливаясь для этого на трассе. Именуют друг друга будущим «начальником», «полковником» и «депутатом». Да будут у них на погонах звезды и все такое. Радостную речь столь они обильно «для связки слов» сдабривают матом, что…

-Пьяные, да еще и за рулем добавляют, едут на красный, - разглядывая появившийся недавно в сети ролик, зрители пришли в ярость. Тем более, что сначала узнали и место – федеральный мост в многострадальном Тулуне, а потом уже местные опознали среди пассажиров машины местного депутата Думы – Сергея Романенко. – Совсем совесть потеряли!

Впрочем, смотрите сами. Ролик мы вам показываем, но для соблюдения законодательства и сугубо в целях этических убрали все «непечатное» и затерли лица самих «орлов». Хотя с одним из героев ролика все же переговорили и спросили у него «Что это было?!!»

-Это была шутка, розыгрыш, - объясняет «тот самый тулунский депутат» Сергей Романенко. –Да, пошутили так, что пол- страны сейчас над нами хохочет, а вторая половина злится, но что теперь поделаешь? Видео записали сугубо для домашнего использования, и я даже дату помню, когда дело было – 18 июля. Кто знает, как оно в сеть попало, если снимали мы сами? В бутылке - обыкновенная вода, которую каждый водитель у себя в бардачке возит. Решили пошутить над моей женой, поскоморошничали. Сняли видео, отправили ей по ватсапу. Супруга, кстати, той шутке поверила. Мы все вместе над этим посмеялись, а потом и думать забыли. Прошло же несколько месяцев, прежде чем оно «всплыло» в сети.

Скандальное видео пьяного заезда в Тулуне.Видео ДТП38 инстаграм

Ну что ж. Так это или не так - вам судить. Если это была шутка, то она претендует на роль шутки года. Во всяком случае, для самого Сергея Романенко. Он вместе с приятелями уже давал объяснения в ГИБДД. Им грозит наказание за езду на красный свет. Разброс санкций за нарушение – от штрафа в 5 тысяч рублей до лишения прав на полгода. Непристегнутые ремни обойдутся шутникам в сумму по 500 рублей с каждого пассажира. Будет ли еще какое наказание и за что оно возможно – сейчас непонятно.

Впрочем, уже известно, что ума Тулуна вынесет на рассмотрение комиссии по регламенту и депутатской этике инцидент с депутатом Сергеем Романенко, хотя видео и записано до выборов в Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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