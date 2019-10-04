"Бесстыжие! Позор"!: полуголые девушки с крыльями за спиной устроили шоу возле дацана в Бурятии

Фото полуголых девиц возле одного из дацанов в Бурятии, размещенное в паблике "Аноним 03", вызвало скандал в соцсетях. Верующие недовольны, называют их появление возле буддистского храма осквернением храма.

-Возле дацана нельзя сквернословить, курить, плеваться, ругаться, бросать мусор, вести себя громко,женщинам нельзя быть в коротких юбках, шортах, - пишет Евгения Гармаева. -Даже брюки нельзя женщинам, а не то что в неглиже ходить. Полное неуважение к религии! Куда смотрит настоятель дацана?!! Почему в других религиозных конфессиях такое запрещается, а ламы позволяют? Кто нибудь видел чтобы в православном храме или мечети такое вытворялось?

Как выяснилось, рядом с дацаном находится ресторан, в котором часто проходят шоу, в том числе и с участием полуголых танцовщиц. В этот раз они почему-то решили " запечатлеться" рядом с ним.

-Да ладно уж, что вы все набросились то на девушек, - несмотря на всеобщее осуждение, нашлись и те, кто попытался защитить участниц шоу. - Наверное это ради искусства, изображают ангелов, а не просто голые там стоят.

Сейчас в соцсетях идут споры - происходило все с разрешения лам или нет. В любом случае, люди понимают, что такие снимки на святом месте - оскорбление религии. И гораздо лучше фотографироваться такой группой полуголых девиц где-нибудь возле березок. Хотя и холодно уже.