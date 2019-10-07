Женский хоккей с мячом в Иркутске: растим будущих звезд «Рекорда»

С 25 по 27 октября на стадионе «Але Арена» в окрестностях шведского города Кунгэльв состоится Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд. В соревнованиях примут участие сильнейшие клубы мира. Среди них - “Скутшер”, “Вестерос”, “АИК”, “Вилла Лидчепиг”, “Скиро”, “Каребю ИС” и “Сандвикен” из Швеции, а также норвежский “Хевик». Каждый день всем дружинам предстоит проводить по 2 матча в формате 2 тайма по 30 минут. Кстати, впервые в истории этого турнира нашу страну будут представлять сразу две российских команды - и обе из Иркутска! Первая? Конечно же “Рекорд” - самый успешный женский хоккейный клуб в России. На счету девчонок 4 Кубка мира, 8 Кубков России и 17 побед в чемпионате страны. Как правило, женская сборная России по хоккею с мячом по большей части состоит именно из воспитанниц “Рекорда”. Но на этот раз на Кубке мира Россию будут представлять не только они. На престижный турнир также приедет “Сибскана”. Одолеть этих девушек соперницам их других стран тоже будет не так-то просто – наши спортсменки регулярно занимают призовые места на различных региональных и всероссийских соревнованиях. И немудрено – ведь их тренируют настоящие мастера своего дела. Наставниками являются прославленный иркутский атлет, защитник клубов “Локомотив” и “Сибскана” Василий Карелин и хоккеистка нашего “Рекорда”, обладательница Кубков России и мира, мастер спорта международного класса по бенди Оксана Проньшина. Так что можно сказать смело – пьедесталы почета у девчонок впереди!

Большая хоккейная семья

А ведь женский хоккей с мячом – не только необычно, но и неимоверно полезно.

- Хоккей с мячом это, в первую очередь, занятия на свежем воздухе, - рассказывает мастер спорта международного класса по хоккею с мячом, тренер спортивной школы “Сибскана” и игрок команды “Рекорд” Оксана Проньшина. - Также этот спорт помогает развивать координацию движений, мышление и быстроту принятия решений. Еще это отличный способ научиться работать в команде. Я всегда говорю своим девочкам, что команда – это их вторая семья, я – их вторая мама, а они все – сестры, которые должны стоять друг за друга горой.

Если вы хотите, чтобы ваша дочь тоже стала частью этой большой семьи и обладательницей Кубка мира, смело отдавайте ее в секцию хоккея с мячом. Благо, из-за того, что бенди в нашем регионе развит намного сильнее, чем традиционный хоккей с шайбой, спортивную школу для занятий можно найти буквально в каждом районе Иркутска и во многих крупных городах нашего региона. Кстати, девочек обучают мастерству владения клюшкой совершенно бесплатно! А, благодаря тому, что женских команд по бенди в нашей стране всего 7, причем, 4 из них иркутские, попасть в одну из них вполне реально – главное желание. А если дочь сможет добиться больших успехов здесь, то у нее есть шанс даже попасть в сборную России!

- Четких ограничений, с какого возраста начинать тренировки, нет. На мой взгляд, записывать девочку в секцию по хоккею с мячом можно в 7 лет, - добавляет Оксана Проньшина. – Хотя среди воспитанниц есть и шестилетние девчонки. Вообще, чем раньше, тем лучше. Сначала тренеры учат малышей стоять на коньках и держать клюшку, а все уроки проходят в игровой форме. И, когда ребятишки уже получат первоначальные навыки, им дают более серьезные упражнения.

Женский хоккей с мячом в Иркутске: растим будущих звезд «Рекорда»Фото: Анна ПОПОВА

Мяч лучше шайбы?

Перед тем, как записать девочку в секцию, вам придется пробежаться по магазинам. Помимо традиционных шорт, футболки и кроссовок для занятий вашему чаду также понадобятся специальная клюшка, особые коньки и защитный шлем. В обычных спортивных супермаркетах такую экипировку, как правило, не найти – придется обращаться в специализированные, которых в нашем городе несколько. Но не пугайтесь: экипировка, коньки и клюшки для бенди стоят на порядок дешевле экипировки шайбистов, покупки вряд ли сильно ударят по кошельку. Если повезет, спортивная школа может даже выделить форму для ребенка бесплатно.

Чем же бенди отличается от традиционного хоккея с шайбой? Особенностей достаточно. Одна из самых главных – размер площадки, которую можно сравнить с футбольным полем. Правила также напоминают футбол: в составе каждой из команд 11 человек, среди которых есть нападающие, полузащитники, защитники и вратарь. Формат матчей? Два тайма по 45 минут. Здесь тоже есть и оффсайды, и штрафные удары, и даже пенальти, которые назначают за грубые нарушения в штрафной зоне соперника. А еще вместо шайбы, как следует из названия, используется небольшой мяч малинового цвета. Также бенди – менее травмоопасный вид спорта за счет того, что в нем запрещены силовые приемы и толчки соперников как в хоккее с шайбой.

- В секцию мы берем абсолютно всех девочек – какого-то жесткого отбора нет, - добавляет Оксана Проньшина. - Если мальчиков на занятия приводят, как правило, их папы, которые болеют за “Байкал-Энергию” и хотят, чтобы их ребенок добился успехов в этом спорте или даже вошел в команду, то с девочками все обстоит иначе. Обычно мамы хотят, чтобы их малышки были женственными, и для этого отдают их, например, на танцы. А в отношении хоккея с мячом у них есть определенные предрассудки, мол, и фигура испортится, и ноги станут кривыми. Но это не более чем мифы, и я стараюсь их разрушать. Поэтому, если к нам приходят родители и просят записать девочку на хоккей – мы сразу же ее берем. И неважно, умеет она стоять на коньках или нет. Обучить ее всему – это уже задача тренера.

Кстати, в последние годы, после того, как в Иркутске прошли Чемпионаты мира по хоккею с мячом среди женщин в 2012 году и среди девушек в 2017 году, желающий гонять мяч по льду среди представительниц прекрасной половины Иркутска стало заметно больше. Кто знает, может быть, через несколько лет кто-то из них войдет в состав российской сборной, и за их игрой, затаив дыхание, будет следить вся страна? А нужно всего лишь сделать первый шаг и начать заниматься спортом - и тогда победы обязательно придут!