2019-10-05T07:35:24+03:00
Происшествия

Один человек погиб при столкновении катера с берегом в Иркутском водохранилище

О трагедии узнали благодаря пассажиру, который смог сам выбраться из судна и позвать на помощь
Анна ПОПОВА
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Один человек погиб при столкновении катера с берегом в Иркутском водохранилищеОдин человек погиб при столкновении катера с берегом в Иркутском водохранилищеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Водная прогулка на катере пятничным вечером обернулась для пятерых иркутян настоящей трагедией. В 23:15 4 октября на пульт дежурного МЧС поступил тревожный звонок. На другом конце провода была испуганная женщина, которая рассказала, что ее муж погиб, врезавшись в берег на своем катере в районе Чертугеевского залива в Иркутском водохранилище. Она узнала об этом от одного из пассажиров судна, который чудом сумел выбраться из кабины и побежал на большую землю, чтобы позвать на помощь.

- Она также сообщила, что запертыми на судне остаются еще трое друзей ее мужа, которые плыли на катере вместе с ним, и теперь не могут покинуть его без помощи спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место происшествия были направлены сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области. Спасательную операцию осложняло то, что катер находился в том месте, где было очень мелкое и илистое дно, и сотрудники МЧС долгое время просто не могли подобраться к берегу. И лишь спустя почти два часа им удалось вызволить мужчин и передать их подоспевшим медикам. Во время столкновения освобожденные пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. А мужчина, который смог выбраться из катера самостоятельно, не пострадал.

По предварительной версии, столкновение катера с берегом произошло из-за того, что водитель нарушил правила безопасности при маневрировании в темное время суток и, передвигаясь с большой скоростью, просто не успел вовремя заметить препятствие и затормозить. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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