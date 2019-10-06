Расчлененное тепло 19-летней девушки обнаружили на козырьке подъезда дома в центре Читы

-Ой, что это?!! Что там в пакетах?

Страшную находку обнаружили днем в выходной день, 6 октября, жильцы благополучной 15-этажки в самом центре Читы. На козырьке подъезда - мусорные пакеты, в которых - то, что осталось от убитой 19 -летней девушки. Изверг расчленил ее, видимо, обычным топором и просто выбросил вниз с балкона. По всей вероятности, скрываться он и не собирался.

В четыре часа дня жильцы в ужасе позвонили в полицию, а через полчаса там уже работала бригада Следственного Комитета. Возглавил ее руководитель следственного отдела по Центральному району города Читы Игорь Юрганов. Кто погибшая, установили практически сразу - 19 -летняя местная жительница, которую, видимо, знали многие.

Поэтому, еще до того, как задержанного, 38 -летнего мужчину, арендовавшего там же жилье, доставили к следователям, по городу поползли слухи - это он и есть тот самый убийца. Сбросил тело с 12-го этажа ( вычислить это не представляло труда, жильцы знают, где именно мужчина снимал квартиру). А погибшая девушка работала стриптизеркой в одном из клубов города, вот на этой почве якобы конфликт и разгорелся.

В реальных причинах страшной трагедии еще предстоит разобраться следствию, а на вопрос "кто виноват" ответит все-таки суд.

- Следователи с участием криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю. -Устанавливаются очевидцы преступления. Совестно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех его обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока же СУ СК РФ по Забайкальскому краю сообщает, что это дело, как и следовало ожидать, расследуется по статье за убийство.