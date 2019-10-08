2019-10-08T12:57:55+03:00
Общество

Троллейбус №5 по маршруту сквер Кирова-Университетский могут запустить в конце октября в Иркутске

Его маршрут пройдет через Академический мост [схема]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Троллейбус №5 по маршруту сквер Кирова-Университетский могут запустить в конце октября в ИркутскеТроллейбус №5 по маршруту сквер Кирова-Университетский могут запустить в конце октября в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутяне, которые передвигаются по городу только на общественном транспорте, уже ждут, когда смогут прокатиться по новому троллейбусному маршруту, открытие которого анонсировали весной этого года. Итак, уже в конце октября от сквера имени Кирова до микрорайона Университетский могут пойти троллейбусы №5, маршрут которых будет пролегать через Академический мост.

Новость об этом появилась в соцсетях, в группе «Иркутский электротранспорт». Опубликовали там и схему нового маршрута. Судя по ней, во время движения троллейбус совершит 11 остановок, а интервал движения составит 10-15 минут. В администрации Иркутска планы по запуску нового троллейбуса подтвердили, вот только то, что прокатиться на нем можно будет уже в октябре, пока не факт.

Неофициальная схема движения троллейбуса №5. Фото: группа в соцсетях «Иркутский электротранспорт»

Неофициальная схема движения троллейбуса №5. Фото: группа в соцсетях «Иркутский электротранспорт»

- Срок окончания всех работ у подрядной организации действительно истекает в конце октября, - комментируют в пресс-службе администрации Иркутска. – Если успеют, тогда троллейбус будет запущен. Пока же работы ведутся. Поэтому сказать точно, сколько единиц транспорта выйдут на линию, пока сложно. Изначально, планировали пустить пять троллейбусов. Что касается информации в соцсетях, то группа «Иркутский электротранспорт» не является официальной и к ИркутскГорТрансу отношения не имеет.

Маршрут с остановками, по словам властей еще только будет прорабатываться. Но если верить схеме, опубликованной в соцсетях, то по пути от сквера Кирова до Университетского, троллейбу №5 будет забирать и высаживать пассажиров на таких остановках как: Художественный музей, Ленина, Музыкальный театр, Театр кукол, Трилиссера, 4-я Советская, Академический мост, Академическая, Юридический институт. Предварительно, стоимость проезда составит 15 рублей, также как и в других троллейбусах, а работать транспорт будет с 06.20 до 22.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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