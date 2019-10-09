2019-10-09T13:16:57+03:00
Происшествия

Иркутскую гимназию №3 закрыли на карантин из-за ОРВИ и пневмонии

В гимназии болеют 20% учеников, карантин действует до 20 октября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутскую гимназию №3 закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ и пневмонииИркутскую гимназию №3 закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ и пневмонииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Незапланированные десятидневные каникулы неожиданно начались у учеников иркутской гимназии №3. С 9 октября ее закрыли на карантин из-за того, что 12 учеников заболели пневмонией. Также зафиксировано несколько случаев заболеваемости ОРВИ. Приказ об этом, подписанный директором гимназии опубликован на официальном сайте учебного заведения. Вновь начать занятия там планируют только с 20 октября.

- Приостановить обучение мы решили из-за того, что 20% наших учеников болеют ОРВИ, и пневмонией, - сообщается в приказе. – Также запрещены любые занятия в секциях и проведение внеклассных мероприятий на территории гимназии.

Добавим, что учителям разрешено проводить занятия дистанционно, в щадящем режиме. Во время карантина, помещения гимназии №3 обработают дезинфицирующими средствами. Родителям учеников в случае заболевания, советуют немедленно обращаться к врачам.

Несмотря на то, что за прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировали 14,6 тысяч случаев ОРВИ, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пока не выходит за пределы эпидемического уровня. Например, в Иркутске заболеваемость ниже эпидпорога на 13,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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