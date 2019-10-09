МВД: больше всего аварий в Иркутской области происходит в сентябре и октябре

Осень в Иркутске в самом разгаре: на дворе – то дождь, то снег. И пешком идти по слякоти неприятно, и автомобилистам – лишние переживания. Выезжаешь утром на работу, а лужи за ночь подморозило, скользко! Хорошо, если успели поменять резину на зимнюю, рисков меньше. Но в любом случае в непогоду на дорогах стоит быть аккуратнее.

- Сентябрь и октябрь - это самые аварийные месяцы в нашем регионе, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Так, прошлой осенью случилось около 1040 аварий. Это больше 30 процентов от всех ДТП за год! Даже зимой, когда на улицах гололед, аварий происходило меньше - 735, а это лишь 22 процента от общего числа.

Итак, из-за чего водители чаще всего разбивают автомобили осенью? Топ-3 причины: не пропустили другие машины на перекрестке, не притормозили на пешеходном переходе, ну, или вылетели на встречную полосу. Видимо, не учитывают, что затормозить на скользком пути сложнее, времени на это нужно больше.

- Так что водителям следует быть аккуратными: соблюдать дистанцию, не лихачить, пропускать пешеходов, - посоветовал врио заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области подполковник полиции Сергей Глызин. – Ну и, конечно, все машины пора готовить к холодам. В первую очередь, поменять резину, а еще проверить тормоза и рулевую систему - все ли исправно работает.

Потому что если вдруг «занесет», нужно будет вовремя вырулить, чтобы не попасть в ДТП. Кроме того, поскольку на улице уже рано темнеет, важно, чтобы отлично светили фары.

Пешеходам, кстати, тоже советуют быть осторожнее. Помимо того, что нельзя перебегать дорогу, где не положено, еще и неплохо бы надевать светоотражающие ленты. Так водители заметят вас издалека даже поздним вечером и успеют вовремя остановиться. Статистика тому в подтверждение: благодаря светоотражателям в 6,5 раз меньше риска попасть в ДТП.

Кстати, дорожники в Иркутской области тоже вовсю готовятся к зиме. Как обычно, им предстоит расчищать на трассах снег и наледь, поэтому вся техника должна быть в порядке.