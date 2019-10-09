2019-10-09T14:43:36+03:00
Происшествия

МВД: больше всего аварий в Иркутской области происходит в сентябре и октябре

Дорожные полицейские назвали причины, по которым чаще происходят ДТП
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
МВД: больше всего аварий в Иркутской области происходит в сентябре и октябре. Фото: ФКУ "Упрдор Прибайкалье".МВД: больше всего аварий в Иркутской области происходит в сентябре и октябре. Фото: ФКУ "Упрдор Прибайкалье".
Изменить размер текста:

Осень в Иркутске в самом разгаре: на дворе – то дождь, то снег. И пешком идти по слякоти неприятно, и автомобилистам – лишние переживания. Выезжаешь утром на работу, а лужи за ночь подморозило, скользко! Хорошо, если успели поменять резину на зимнюю, рисков меньше. Но в любом случае в непогоду на дорогах стоит быть аккуратнее.

- Сентябрь и октябрь - это самые аварийные месяцы в нашем регионе, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Так, прошлой осенью случилось около 1040 аварий. Это больше 30 процентов от всех ДТП за год! Даже зимой, когда на улицах гололед, аварий происходило меньше - 735, а это лишь 22 процента от общего числа.

Итак, из-за чего водители чаще всего разбивают автомобили осенью? Топ-3 причины: не пропустили другие машины на перекрестке, не притормозили на пешеходном переходе, ну, или вылетели на встречную полосу. Видимо, не учитывают, что затормозить на скользком пути сложнее, времени на это нужно больше.

- Так что водителям следует быть аккуратными: соблюдать дистанцию, не лихачить, пропускать пешеходов, - посоветовал врио заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области подполковник полиции Сергей Глызин. – Ну и, конечно, все машины пора готовить к холодам. В первую очередь, поменять резину, а еще проверить тормоза и рулевую систему - все ли исправно работает.

Потому что если вдруг «занесет», нужно будет вовремя вырулить, чтобы не попасть в ДТП. Кроме того, поскольку на улице уже рано темнеет, важно, чтобы отлично светили фары.

Пешеходам, кстати, тоже советуют быть осторожнее. Помимо того, что нельзя перебегать дорогу, где не положено, еще и неплохо бы надевать светоотражающие ленты. Так водители заметят вас издалека даже поздним вечером и успеют вовремя остановиться. Статистика тому в подтверждение: благодаря светоотражателям в 6,5 раз меньше риска попасть в ДТП.

Кстати, дорожники в Иркутской области тоже вовсю готовятся к зиме. Как обычно, им предстоит расчищать на трассах снег и наледь, поэтому вся техника должна быть в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В банке данных на усыновление в Иркутской области более полутора тысяч детей
Сергей Серебренников: Город благоустраивается
Объем средств на строительство и реконструкцию соцобъектов в Иркутской области за четыре года вырос почти в четыре раза
Полицейские разыскивают налетчиков, которые ограбили офисы микрозаймов в Иркутске
В Иркутской области строят дома для медицинских работников
Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска
Влюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейских
На ремонт амбулатории и мебель для школы села Большая Елань требуется финансирование
Мошенники украли более 1,5 миллионов рублей у жителей Иркутской области за сутки
Житель Улан-Удэ будет ежемесячно выплачивать помощь дочери человека, которого он сбил в ДТП
Федеральную трассу "Вилюй" 10 октября перекроют на два часа
Три новых светофора установят в Иркутске до конца года
За 2 дня в Иркутской области выявили более 70 нелегальных мигрантов
ХК Байкал-Энергия начнет выступление на Кубке мира с матча с Водником
В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, который съел индюков соседки
В Иркутской области сотрудник ГИБДД выписал поддельный штраф гражданке Монако
Разработкой областного закона по трудовой адаптации осужденных занимаются участники регионального проекта «Новая жизнь»
В Иркутской области женщина заплатила 3 миллиона, чтобы улететь за границу
«Ангарскцемент» организовал мероприятия для ветеранов производства в честь Дня пожилого человека
Иркутян приглашают посмотреть на метеорный поток Дракониды
Пробки в Иркутске утром 9 октября - 7 баллов
Неформальные каникулы снова пройдут в Иркутске
Подозреваемый в изуверском убийстве и расчленении жительницы Читы останется под стражей
Почти полмиллиона рублей на троих перевели мошенникам сибиряки
Две женщины сожгли сено на 200 тысяч рублей в Иркутской области
Проезд по улице Юрия Тена закроют в Иркутске
Решить проблему Усольехимпрома поможет федеральное финансирование