Убил с трех ударов: за смерть отца двоих детей пенсионер получил полгода исправительных работ

Вечер 1 октября 2018 года разделил жизнь Анастасии Боженовой из Шелехова на до и после. Женщина осталась одна с двумя маленькими детьми на руках после того, как ее 31-летний муж погиб. И как…

В тот роковой для семьи вечер Анастасия вышла с младшим ребенком в магазин. Уже на выходе столкнулась в дверях с мужем - он после работы встретился с другом на улице.

- Идите домой, я скоро приду, - сказал Александр жене, и Анастасия спокойно пошла в сторону подъезда.

Женщина зашла в квартиру, разобрала пакет с продуктами и начала готовить ужин. А через некоторое время раздался звонок. Звонила коллега Анастасия, которая снимает квартиру в соседнем доме.

- Кричит мне в трубку: «Настя, тут у меня под окнами твой муж лежит без сознания. Кажется, его кто-то ударил», - вспоминает в разговоре с корреспондентом "КП-Иркутск"события того вечера Анастасия Боженова. - Через пять минут я была там. Смотрю, на земле лежит Саша, вокруг него люди, которые пытаются делать ему искусственное дыхание и натирают нашатырем виски. Тут же приехала скорая. Врачи достали дефибриллятор и три раза попытались завести ему сердце. Но ничего не вышло, муж умер…

Картину того, что же произошло с Александром возле подъезда, Анастасии удалось восстановить с помощью очевидцев и того самого приятеля мужа. Несмотря на то что мужчина немой, жестами он смог объяснить, что Александра отправил в смертельный нокаут сосед с 5-го этажа.

- Все началось с того, что муж сделал замечание женщине с пятого, которая регулярно подкармливала во дворе бродячих собак и развела там целую стаю, - говорит Анастасия Боженова. - Сказал, что эти псы постоянно кидаются на детей. Саша сам несколько раз отбивал нашу 9-летнюю дочь от своры. В общем, он встретил эту даму, что-то сказал, та что-то ответила - началась словесная перепалка. И в этот момент муж этой женщины Виктор Прокопьев (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) вышел на улицу вынести мусор. Услышал ругань и решил вступиться за жену, с которой спорил Саша. Не знаю, что они друг другу наговорили, но почти сразу Саша получил удар кулаком в лицо и упал. После этого сосед нанес ему еще два удара.

После этого, по словам Анастасии, пенсионер спокойно отправился в свою квартиру. Вскоре приехали полицейские, а также родные семьи Боженовых. Чтобы избежать самосуда, оперативники даже побоялись выводить мужчину из подъезда. Ареста Виктору Прокопьеву удалось избежать. Следователям он сразу пояснил, что просто оборонялся от молодого соседа, который якобы первым набросился на него с кулаками. Сначала на пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Затем ее переквалифицировали в «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Суда он ждал под подпиской о невыезде.

У Александра Боженова остались двое детей 5 и 9 лет. Фото: предоставлено Анастасией Боженовой.

Может быть, об этой истории никто бы и не узнал, если бы родные Александра Боженова не сообщили о ней в соцсетях на следующий день после вынесения приговора. Следствие длилось почти год, вердикт вынесли 20 сентября. Шелеховский городской суд приговорил Виктора Прокопенко к 6 месяцам исправительных работ. Родственники же погибшего надеялись на тюремное заключение.

«Получается, можно убить человека, а потом просто пойти полгода поработать дворником?» – пишут они в соцсетях.

Так была ли эта самая оборона и кто ударил первым? Вот главные вопросы этой трагедии. И здесь у каждой стороны конфликта своя точка зрения.

- Все очевидцы говорят, что драки не было, - говорит Анастасия Боженова. - По их словам, Саша и сосед подошли друг к другу, начали говорить, и тут же Виктор нанес мужу удар первым. Тот упал, и все закончилось.

- Виктор оборонялся, так как погибший первым его ударил, - настаивает адвокат пенсионера Сергей Якубов. - Немой друг погибшего с помощью сурдопереводчика на заседании суда рассказал, что в тот вечер они с Боженовым распивали водку. И этот же друг не исключил, что Александр, находясь в сильном опьянении, первым начал наносить удары. У моего подзащитного, к слову, были зафиксированы повреждения. Это подтвердила экспертиза.

Также у жены Александра Боженова есть вопросы по поводу ударов, от которых погиб ее муж. По словам женщины, судмедэксперт из того же морга, где Александр работал водителем, рассказал ей, что, похоже, удары были отработанные и нанести их мог либо бывший профессиональный спортсмен, либо человек, служивший, например, в спецназе.

- Никакой спортивной подготовки у моего подзащитного нет, - отвечает на это Сергей Якубов. - Единоборствами он не занимался. Действительно, были вопросы: например, как после трех ударов, один из которых пришелся в шею, могла наступить смерть? Экспертиза показала, что Боженов умер из-за тупой травмы шеи. Остановка сердца произошла из-за того, что нервный импульс в шее совпал с ритмом сердца. Умышленно сделать так невозможно, это случайность. Что касается приговора, то моему подзащитному грозило максимум 2 года лишения свободы. Но суд учел такие смягчающие обстоятельства, как пенсионный возраст и отсутствие судимостей.

Анастасия Боженова вместе со своим адвокатом подала апелляцию. Вдова будет настаивать на тюремном заключении.

- Он ведь даже извинился только спустя год, когда на суде ему предоставили последнее слово, - говорит Анастасия. - Пытался ли как-то помочь? Месяц назад перевел мне 40 тыс. рублей в счет погребения, хотя мы потратили 170 тыс. рублей.

Теперь Анастасия собирается подавать на Прокопьева гражданский иск на содержание двоих несовершеннолетних детей, а также на выплату материального и морального вреда. К слову, сторона Виктора Прокопьева также намерена обжаловать приговор. Адвокат пенсионера намерен настаивать на полном оправдании своего подзащитного.

- Человек, который обороняется и защищает свою жизнь, не должен за это отвечать, - уверен Сергей Якубов.