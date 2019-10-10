2019-10-10T07:16:20+03:00
Общество

Рыбаки на лодке спасли нерпу из пасти голодного медведя

Они громким ревом отогнали косолапого [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Рыбаки на лодке спасли нерпу из пасти голодного медведя. Фото: группа Crimburyatia.ruРыбаки на лодке спасли нерпу из пасти голодного медведя. Фото: группа Crimburyatia.ru
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Кадры, как в профессиональном фильме про дикую природу сняли на камеру обычного смартфона двое рыбаков. Предположительно, действие в ролике, который набирает популярность в соцсетях, происходит где-то на Байкале. Проплывая на лодке, недалеко от берега, мужчины лишили обеда крупного, а главное, голодного медведя. Косолапый, выйдя из тайги, направился к воде, где его ждал сюрприз. Он поймал в свои лапы нерпу, сразу прижал ее всем своим весом к земле, и уже начал принюхиваться, с чего бы начать свою трапезу.

Рыбаки спасают нерпу от голодного медведя.Видео: группа Crimburyatia.ru

В этот самый момент, мимо и проплывали рыбаки. Похоже, что сначала они не думали прерывать обед Топтыгина, завороженно снимая видео. Но, когда хозяин тайги услышал их комментарии и взглянул в сторону лодки, один из мужиков, сам того не ожидая, громким и злобным ревом заставил медведя, что называется, рвать когти. Бросив свой деликатес, косолапый так дал деру в сторону леса, что только пятки сверкали. Еще быстрее хищника, рванула с места нерпа, у которой явно пронеслась перед глазами вся жизнь. Уже через три секунды представитель тюленевых скрылся в воде, даже не взглянув в сторону своих спасителей.

Медведь уже зажал нерпу всем своим весом. Фото: группа Crimburyatia.ru

Медведь уже зажал нерпу всем своим весом. Фото: группа Crimburyatia.ru

Ну а рыбакам никакой благодарности и не надо было. Мужики получили столько впечатлений, что с трудом могли подобрать слова, чтобы описать случившееся.

- Дмитрий Дмитрич, я сейчас как будто на канале «Дискавери» побывал, - обращается к своему товарищу автор ролика, нервно водя телефоном в разные стороны. А тому, скорее всего, зрелища показалось мало. Потому что, на это мужчина кратко ответил: «Да надо было не шугать его...»

ИСТОЧНИК KP.RU

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