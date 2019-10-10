2019-10-10T12:13:02+03:00
Происшествия

Многодетная мать из-за бедности выбросила новорожденного сына в подъезде

Женщину нашли по ДНК-анализам, теперь расследуется уголовное дело
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Многодетная мать из-за бедности выбросила новорожденного сына в подъезде. Фото: СУ СКР по Бурятии.Многодетная мать из-за бедности выбросила новорожденного сына в подъезде. Фото: СУ СКР по Бурятии.
Изменить размер текста:

- Какой маленький, какой милый! - воскликнули жители трехэтажки в Северобайкальске, наткнувшись на пакет возле входной двери в подъезде. В нем, туго завернутый в два полотенца, сладко сопел младенец. Как он там оказался, кто его бросил? Загадка. Главное в тот момент было - отвезти малыша скорее в больницу, вдруг он простыл за ночь на холодном полу... Врачи осмотрели кроху и выдохнули - здоров! Только вот, действительно, замерз.

Пуповина его была перетянута обрывком футболки. Судя по этой детали, мать родила малыша сама, дома, а потом просто оставила его в чужом подъезде. Началось расследование - где она, кто, откуда? Причем следователи не просто опрашивали жительниц Северобайкальска, а брали у них анализы ДНК и направляли в Новосибирск на экспертизу. Конечно, не у всех подряд. Сначала работали с женщинами из домов в том районе, где нашли ребенка, затем с теми, кто стоит на учетах, потом расширяли круги поиска. На это ушло больше, чем полгода.

И вот, наконец, совпадение ДНК-анализов! Мать младенца нашли - это местная жительница. Отпираться она не стала. Рассказала в подробностях, как и почему бросила новорожденного сына в подъезде.

- Живу я с мужем, семья у нас многодетная, - со вздохом начала исповедь женщина. - Мы оба работаем, стараемся прокормить детей, но денег получаем немного. Когда я снова забеременела (а мы больше не планировали детей), решили, что ребенка выношу, но после рождения оставлю в больнице. Не смогли бы мы всех воспитать на наши скромные финансы!

Но роды начались преждевременно, посреди ночи. К врачам женщина не поехала, справилась сама. Даже мужа будить не стала. А потом завернула малютку в полотенца и потихоньку пошла с ним в больницу, чтобы написать отказ.

- По пути я обессилила, поняла, что не дойду. Решила оставить малыша в ближайшем доме, - рассказывает сибирячка. - Выбрала теплый подъезд, положила сверток внутри возле дверей. Оглянулась на кроху, которого носила под сердцем, последний раз. И ушла. В надежде, что другие люди его не оставят. Дома сказала ошеломленному мужу, что наше дите уже в больнице.

Расследуется уголовное дело по статье "оставление в опасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания
Александра и Василия силой доставили в отдел, обвинили в убийстве и под пытками выбили признательные показания. Но суд присяжных оправдал мужчин за отсутствием доказательств [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве
Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей
В Иркутске благоустроят сквер в микрорайоне Юбилейный
Легендарный боксер Рой Джонс приедет в Иркутск 27 октября
Торговца из Китая задержали с нелегальной партией аксессуаров для айфонов
Житель Иркутской области вернул долг после запрета на продажу квартиры
65 тысяч рублей выплатит больница в Иркутске за украденную шубу
День открытых дверей ИГУ
В Торгово-промышленную палату Восточной Сибири приняты новые компании
Афера на 12 миллионов рублей: кредитный кооператив кинул иркутских пайщиков
Короткометражки с кинофестиваля в Каннах покажут в Иркутске
Начали с поражения: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в первом матче Кубка мира в Швеции
Листвянка и Байкальск в Иркутской области вошли в ТОП-5 популярных мест отдыха в Сибири
За любовь Ольги Бузовой поборется бурильщик нефти из Иркутска
Владимир Путин наградил иркутского следователя Евгения Карчевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В банке данных на усыновление в Иркутской области более полутора тысяч детей
Сергей Серебренников: Город благоустраивается
Объем средств на строительство и реконструкцию соцобъектов в Иркутской области за четыре года вырос почти в четыре раза
Полицейские разыскивают налетчиков, которые ограбили офисы микрозаймов в Иркутске
В Иркутской области строят дома для медицинских работников
Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска
Влюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейских