Многодетная мать из-за бедности выбросила новорожденного сына в подъезде

- Какой маленький, какой милый! - воскликнули жители трехэтажки в Северобайкальске, наткнувшись на пакет возле входной двери в подъезде. В нем, туго завернутый в два полотенца, сладко сопел младенец. Как он там оказался, кто его бросил? Загадка. Главное в тот момент было - отвезти малыша скорее в больницу, вдруг он простыл за ночь на холодном полу... Врачи осмотрели кроху и выдохнули - здоров! Только вот, действительно, замерз.

Пуповина его была перетянута обрывком футболки. Судя по этой детали, мать родила малыша сама, дома, а потом просто оставила его в чужом подъезде. Началось расследование - где она, кто, откуда? Причем следователи не просто опрашивали жительниц Северобайкальска, а брали у них анализы ДНК и направляли в Новосибирск на экспертизу. Конечно, не у всех подряд. Сначала работали с женщинами из домов в том районе, где нашли ребенка, затем с теми, кто стоит на учетах, потом расширяли круги поиска. На это ушло больше, чем полгода.

И вот, наконец, совпадение ДНК-анализов! Мать младенца нашли - это местная жительница. Отпираться она не стала. Рассказала в подробностях, как и почему бросила новорожденного сына в подъезде.

- Живу я с мужем, семья у нас многодетная, - со вздохом начала исповедь женщина. - Мы оба работаем, стараемся прокормить детей, но денег получаем немного. Когда я снова забеременела (а мы больше не планировали детей), решили, что ребенка выношу, но после рождения оставлю в больнице. Не смогли бы мы всех воспитать на наши скромные финансы!

Но роды начались преждевременно, посреди ночи. К врачам женщина не поехала, справилась сама. Даже мужа будить не стала. А потом завернула малютку в полотенца и потихоньку пошла с ним в больницу, чтобы написать отказ.

- По пути я обессилила, поняла, что не дойду. Решила оставить малыша в ближайшем доме, - рассказывает сибирячка. - Выбрала теплый подъезд, положила сверток внутри возле дверей. Оглянулась на кроху, которого носила под сердцем, последний раз. И ушла. В надежде, что другие люди его не оставят. Дома сказала ошеломленному мужу, что наше дите уже в больнице.

Расследуется уголовное дело по статье "оставление в опасности".