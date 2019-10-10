Медвежонок плачет: косолапого из цирка-шапито привязали к забору поликлиники в Бодайбо

Гималайский мишка, привязанный к забору больницы, ревет во все горло, стоя на задних лапах.

- Топтыжка! – ласково зовут его за кадром. А он в ответ лишь кричит и машет лапами.

Это видео накануне сняли в Бодайбо. Медведь – цирковой, приехал в северный городок выступать вместе с труппой артистов и других зверей. В интернете ролик вызвал волну негодования: многие подумали, что над животным издеваются.

- Медвежонок плачет, ему невесело, - пишут в комментариях. - Люди, очнитесь, что вы делаете? Медведю некомфортно, может, он поранен или очень голодный, и веревка короткая! Надо идти в полицию!

Какие только разговоры не начались в соцсетях. Писали, что администрация Бодайбо якобы запретила цирку-шапито выступать на территории города, и тогда его сотрудники «встали на территории поликлиники». «Комсомолка» решила разобраться в ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1088" height="1088" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/737030" frameborder="0"></iframe> Медведь из цирка-шапито кричал, стоя возле больницы в Бодайбо.Видео: Евгений ЗАХАРОВ.

- Изначально мы не хотели, чтобы в наш город приезжал цирк-шапито – все-таки путь на север Иркутской области неблизкий, трудный, мало ли что могло случиться, - рассказывает начальник управления культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района Елена Степанова. – Но когда два фургона с артистами и животными все-таки прибыли к нам в гости, мы, разумеется, выгонять их не стали. Специалисты проверили все документы, а затем выделили площадку для шатра – между парком и поликлиникой. И вот вчера цирк дал первое выступление. Дети смотрели шоу с удовольствием, организатор пустил даже тех ребят, у кого нет денег на билеты.

Она говорит, что медведи (а их в цирке несколько) во время выступления вели себя весело и задорно. И тот самый гималайский косолапый, что потом попал на видео, всем на потеху «нянчил» петуха и снова вопил.

- Этот медвежонок как девчонка кричит, - смеется Елена Степанова. – Очень шумный, то орет, то поет! Местные жители попросили показать его поближе. Вот дрессировщица и вывела его на прогулку возле шатра. Стояла рядышком, пока директор цирка снимал косолапого на камеру телефона. Именно этот ролик и попал в интернет. Ничего плохого с животным они не делали!

Дозвонилась «Комсомолка» и до цирка-шапито.

- Топтыжка постоянно «разговаривает», такие вот у него необычные повадки, - поясняет директор цирка Евгений Захаров. - Я и не думал, что это видео вызовет столько негатива. В тот момент рядом была дрессировщица, собиралась дать мишке сосиски. Он таким криком обычно общается с ней, зовет. Эта женщина, к слову, 36 лет дрессирует косолапых! Иногда даже живет с ними в одном помещении. Каждый день моет, чешет, животные всегда сытые, чистые, довольные. Никто над ними не издевается. Почему Топтыжка худой? Ему всего лишь два года - еще расти и расти.