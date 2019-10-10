2019-10-10T14:44:49+03:00
Дом. Семья

Медвежонок плачет: косолапого из цирка-шапито привязали к забору поликлиники в Бодайбо

Видео вызывало волну негодования в соцсетях, «Комсомолка» разбиралась в ситуации [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Медвежонок из цирка-шапито жалобно кричал у забора поликлиники в Бодайбо. Фото: скриншот видео.Медвежонок из цирка-шапито жалобно кричал у забора поликлиники в Бодайбо. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Гималайский мишка, привязанный к забору больницы, ревет во все горло, стоя на задних лапах.

- Топтыжка! – ласково зовут его за кадром. А он в ответ лишь кричит и машет лапами.

Это видео накануне сняли в Бодайбо. Медведь – цирковой, приехал в северный городок выступать вместе с труппой артистов и других зверей. В интернете ролик вызвал волну негодования: многие подумали, что над животным издеваются.

- Медвежонок плачет, ему невесело, - пишут в комментариях. - Люди, очнитесь, что вы делаете? Медведю некомфортно, может, он поранен или очень голодный, и веревка короткая! Надо идти в полицию!

Какие только разговоры не начались в соцсетях. Писали, что администрация Бодайбо якобы запретила цирку-шапито выступать на территории города, и тогда его сотрудники «встали на территории поликлиники». «Комсомолка» решила разобраться в ситуации.

Медведь из цирка-шапито кричал, стоя возле больницы в Бодайбо.Видео: Евгений ЗАХАРОВ.

- Изначально мы не хотели, чтобы в наш город приезжал цирк-шапито – все-таки путь на север Иркутской области неблизкий, трудный, мало ли что могло случиться, - рассказывает начальник управления культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района Елена Степанова. – Но когда два фургона с артистами и животными все-таки прибыли к нам в гости, мы, разумеется, выгонять их не стали. Специалисты проверили все документы, а затем выделили площадку для шатра – между парком и поликлиникой. И вот вчера цирк дал первое выступление. Дети смотрели шоу с удовольствием, организатор пустил даже тех ребят, у кого нет денег на билеты.

Она говорит, что медведи (а их в цирке несколько) во время выступления вели себя весело и задорно. И тот самый гималайский косолапый, что потом попал на видео, всем на потеху «нянчил» петуха и снова вопил.

- Этот медвежонок как девчонка кричит, - смеется Елена Степанова. – Очень шумный, то орет, то поет! Местные жители попросили показать его поближе. Вот дрессировщица и вывела его на прогулку возле шатра. Стояла рядышком, пока директор цирка снимал косолапого на камеру телефона. Именно этот ролик и попал в интернет. Ничего плохого с животным они не делали!

Дозвонилась «Комсомолка» и до цирка-шапито.

- Топтыжка постоянно «разговаривает», такие вот у него необычные повадки, - поясняет директор цирка Евгений Захаров. - Я и не думал, что это видео вызовет столько негатива. В тот момент рядом была дрессировщица, собиралась дать мишке сосиски. Он таким криком обычно общается с ней, зовет. Эта женщина, к слову, 36 лет дрессирует косолапых! Иногда даже живет с ними в одном помещении. Каждый день моет, чешет, животные всегда сытые, чистые, довольные. Никто над ними не издевается. Почему Топтыжка худой? Ему всего лишь два года - еще расти и расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Прервали серию поражений: иркутский ФК «Зенит» обыграл «Сахалин»
Пожар на территории комбината питания тушат в Иркутске
Иркутский ТРК «КомсоМОЛЛ» переименуют в «Ярко молл»
Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве
Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей
В Иркутске благоустроят сквер в микрорайоне Юбилейный
Легендарный боксер Рой Джонс приедет в Иркутск 27 октября
Торговца из Китая задержали с нелегальной партией аксессуаров для айфонов
Житель Иркутской области вернул долг после запрета на продажу квартиры
65 тысяч рублей выплатит больница в Иркутске за украденную шубу
День открытых дверей ИГУ
В Торгово-промышленную палату Восточной Сибири приняты новые компании
Афера на 12 миллионов рублей: кредитный кооператив кинул иркутских пайщиков
Короткометражки с кинофестиваля в Каннах покажут в Иркутске
Начали с поражения: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в первом матче Кубка мира в Швеции
Листвянка и Байкальск в Иркутской области вошли в ТОП-5 популярных мест отдыха в Сибири
За любовь Ольги Бузовой поборется бурильщик нефти из Иркутска
Владимир Путин наградил иркутского следователя Евгения Карчевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В банке данных на усыновление в Иркутской области более полутора тысяч детей
Сергей Серебренников: Город благоустраивается
Объем средств на строительство и реконструкцию соцобъектов в Иркутской области за четыре года вырос почти в четыре раза
Полицейские разыскивают налетчиков, которые ограбили офисы микрозаймов в Иркутске
В Иркутской области строят дома для медицинских работников
Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска
Влюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейских