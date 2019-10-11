Дальнобойщик едет, дальнобойщик поет: видео с исполнением бурятских песен покорило соцсети

Похоже, что 40-летнему дальнобойщику из Улан-Удэ Жаргалу Раднаеву не нужен никакой магнитофон в кабине его большегруза. А зачем? Если водитель во время длительных рейсов по российским дорогам сам исполняет песни не хуже звезд отечественной эстрады. В репертуаре Жаргала в основном песни на родном бурятском языке, которые он поет за рулем, снимает все на видео, и выкладывает ролики на свою страничку в инстаграме.

radnaev1979 Дальнобойщик растрогал соцсети исполнением бурятских песен

Сейчас у певца-дальнобойщика более 1100 подписчиков, которые не только нахваливают его творчество, но и просят записывать новые ролики. Кстати, недавно его творчество заметили в одной из групп в соцсетях, и даже устроили там опрос среди подписчиков – какой хит в исполнении Жаргала Раднаева они хотят услышать. И более 67% проголосовали за песню "Уулахан Барханайм орой дээгуур".

radnaev1979 Песня Барха тахилган в исполнении поющего дальнобойщика из Бурятии

Как признается сам дальнобойщик, музыкального образования у него нет, и никаких концертов он нигде не давал. Кроме кабины своего грузовика, Жаргал Раднаев поет разве что на праздниках у родственников.

Кстати, на днях в Улан-Удэ опубликовали забавное видео с участницами чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Бурятии. В нем спортсмены из разных стран выговаривали разные слова на бурятском языке.

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radnaev1979 Дальнобойщик Жаргал Раднаев из Бурятии покоряет своих подписчиков в соцсетях исполнением бурятских песен