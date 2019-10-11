Двести семей в Бурятии добились места в детсадах через суд

Устроить малыша в детский сад – задачка не из легких. Так, сибирячка Эржена Цоктоева целых три года, с самого рождения ребенка, ждала, когда же им дадут место в дошкольном учреждении в Улан-Удэ. Но ей каждый раз отказывали, а других семей в очереди впереди становилось только больше.

Девушка мириться с этим не стала, нашла в соцсетях других молодых мам, которые столкнулись с той же проблемой. Летом 2018 года они объединились.

- Дело в том, что у нас в городе высокая рождаемость, а детские сады строятся мало, мест не хватает, очереди – многотысячные, - рассказывает Эржена. – Если сидеть, сложа руки, то ребенок так и не попадет в детсад. Мы решили бороться. Стали проводить встречи, флешмобы, митинги, обращаться напрямую к властям. А затем я решилась подать в суд на комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

И, как оказалось, не зря. Четыре месяца разбирательств и вуаля – малыш пошел в детсад!

- Как удалось отстоять свои права? Упорством, – улыбается Эржена. – Опиралась на закон о том, что ребенок должен быть обеспечен дошкольным образованием, а не ждать годами. Показывала в суде огромные списки на получение места, в которых мы почему-то продвигались назад, а не вперед. Отмечала, что, несмотря на тысячные очереди, новых дошкольных учреждений у нас не строится. В итоге суд признал бездействие комитета. Вот так и справилась своими силами, даже без помощи юриста.

Молодые мамы - активистки из Бурятии. Фото: из архива Эржены Цоктоевой.

Одновременно с ней такой же путь прошли еще шесть молодых мам из Улан-Удэ. Выиграв суд, пристроили в сады своих малышей и стали помогать другим. Активные мамы создали группу «Хочу в сад 03» в соцсетях, где уже состоит почти пять тысяч сибирячек, и теперь помогают им набраться решимости и тоже обратиться в суд. Даже сами научились составлять иски.

- Телефоны у нас не умолкают целыми днями, а мы и рады помочь, разумеется, бесплатно, - говорит активистка. - Благодаря нашему движению за этот год в детсады пошли около 200 детишек, чьи родители уже и не надеялись на это! Конечно, был и негатив: некоторые семьи считали, что мы их «подвинули» в очереди. Но ведь и они точно также могут обратиться в суд, чтобы получить долгожданное место! А еще в городе, наконец, начали возводить детсады. Уверены, что в этом тоже есть наша заслуга.

- Действительно, в этом году началось грандиозное строительство образовательных учреждений, - подтверждают в правительстве Бурятии. – В ближайшие пять лет откроются 22 новых детсада (а это 5,6 тысяч мест) в Улан-Удэ и нескольких районах республики.

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